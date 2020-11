Come fare per combattere il freddo? Che domande, con i vestiti, no? Ecco i consigli su come strutturare i tuoi outfit invernali 2020.

Più fa freddo e più lo stile viene messo da parte.

O no?

Se vuoi combattere le temperature gelide ed i venti freddi, è ora di iniziare a pensare a tutti i look invernali che puoi sfoggiare!

Vediamo insieme i consigli e gli elementi che ci permettono di affrontare l’inverno… con stile!

Outfit invernali 2020: ecco quali sono gli elementi che devi assolutamente indossare

Il freddo, spesso, ci impedisce di dare vita ad outfit eleganti e ben congeniati.

Soprattutto d’inverno, infatti, ci troviamo ad indossare spesso e volentieri un maglione nero, una giacca pesante ed un pantalone basic.

Eleganza e freddo, purtroppo, non vanno sempre d’accordo!

Oltre ai cinque must have della stagione che verrà, dobbiamo quindi iniziare a ragionare anche su come organizzare ogni nostro look.

Per combattere le temperature (e gli outfit banali) ecco alcuni suggerimenti e capi da inserire nel nostro armadio.

Copiamo i look più alla moda, in modo da rimanere al caldo ma seguire tutti i trend!

Prendiamo in considerazione ogni categoria, in modo da formare un vero e proprio look che sia alla moda, di stile ed unico: perfetto per te!

Scarpe: ecco quelle più in voga per l’inverno 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Se nei must have invernali vi abbiamo ricordato che le scarpe “da bambina” saranno il trend della stagione 2020/2021 è anche vero che in pieno inverno non possiamo uscire con i mocassini!

Quali saranno, quindi, le scarpe di questa stagione?

La moda ha già decretato la risposta: anfibi (qui trovate cinque modi per cinque occasioni diverse per abbinare le Dr. Martens), Chelsea boots ed il grande ritorno degli stivali al ginocchio!

Se i primi due, infatti, sono rimasti nelle “classifiche” delle scarpe più desiderate degli ultimi anni (ma se ancora non sapete come abbinarli, qui trovate una guida per gli stivaletti alla caviglia), con gli stivali al ginocchio possiamo parlare di un (beneamato) felice ritorno!

Queste tre tipologie di scarpe, comunque, la faranno da padrone questo inverno: ma con cosa dovremo abbinarle?

Gonne e vestiti: è possibile indossarli in inverno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Palermo (@oliviapalermo)

La risposta è, ovviamente, assolutamente sì!

La tipologia che andrà di più in questo inverno 2020 sarà, comunque, una che non vediamo da tanto tempo: il lungo!

Sia le gonne che i vestiti, infatti, riscoprono la lunghezza oltre il ginocchio, diventando (al contempo) pratici, caldi ed… estremamente fashion!

Una gonna lunga (od un vestito a metà polpaccio) con un maglione a collo alto ed un paio di Chelsea boot è l’outfit perfetto per tutte coloro che vogliono “sfidare” la loro inner Olivia Palermo.

Insomma: è proprio l’outfit perfetto per stare al caldo senza rinunciare allo stile!

Pantaloni: ecco quali indossare per gli outfit invernali 2020

D’inverno soprattutto dobbiamo abbandonare i classici jeans: non è solo un discorso di stile ma di… temperature.

Fa veramente troppo freddo per i jeans normali!

I pantaloni dell’inverno 2020, comunque, prendono “una piega” decisamente insolita: andranno tantissimo i modelli in velluto.

A costine, rigato, dai colori scuri (bordeaux e cioccolata la faranno da padroni), a scacchi: avrete solo l’imbarazzo della scelta!

La soluzione perfetta per unire lo stile alla… comodità!

Che maglione scegliere?

Non possiamo ripeterlo abbastanza: il cardigan sarà il vero protagonista della stagione invernale 2020/21.

Avvistato su tutte le passerelle più importanti, è già tra le mani di ogni It Girl che si rispetti e viene sfoggiato su tutti i social.

Noi vi avevamo già parlato di questo tipo di maglione e di come potete indossarlo; è, quindi, l’unico possibile?

No, tranquille!

Ci sarà, a farci compagnia, anche il maglione-vestito. Avete presente quei maglioni giganti, che arrivano fino a metà coscia?

Ecco, saranno proprio loro a fare un roboante ritorno in questa stagione!

Sono perfetti con gli stivali alti e fanno una figura sbarazzina con gli anfibi: è l’outfit perfetto per tutte coloro che hanno un fidanzato più giovane!

(A proposito: avete letto i nostri consigli se avete un partner molto più piccolo di voi?)

Giacche, mantelle e cappotti: chi la farà da padrone?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Palermo (@oliviapalermo)



Qualche accenno ve lo avevamo dato quando vi abbiamo parlato dei cappotti più in voga per l’autunno 2020.

In ogni caso, la risposta è solo una: il maxi coat è tornato nelle nostre vite!

Che sia il teddy coat (il cappotto fatto di pelliccia ecologica), quello lungo color cammello o che ne vogliate comprare uno nuovo con la fantasia che preferite, con il cappotto grande quest’inverno non potete sbagliare!

Una menzione speciale va fatta alle mantelle: questo inverno saranno di gran moda e molto ricercate.

Quelle migliori sono quelle dai colori accesi, in contrasto con la stagione fredda.

Ne avete già comprata una?

Insomma, i vestiti invernali non devono essere solo caldi e comodi.

Possiamo scegliere i capi che ci piacciono di più seguendo le tendenze della moda ed essere comunque eleganti e raffinate!

Adesso possiamo combattere il freddo… con lo stile!