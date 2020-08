Aloe vera per corpo e capelli: benefici e possibili utilizzi

Aloe vera per corpo e capelli è la soluzione migliore, una pianta che apporta tantissimi benefici. Scopri come utilizzarla al meglio.

L‘aloe vera è una pianta che viene largamente utilizzato non solo per la cura dell’organismo, per le sue proprietà antinfiammatorie, disintossicante, antiossidante e antivirus. Ma non tutte sanno che questa pianta è molto utilizzata per lenire e attenuare l’infiammazione, sia sul corpo che capelli.

L’aloe vera è una delle piante medicinali più potenti e conosciute, ha origini antichissime, circa 5000 anni fa, già conosciuto nell’antico Egitto. Il gel d’aloe vera si utilizza principalmente per curare i capelli e la pelle, infatti è un ingrediente spesso impiegato per la preparazione di prodotti di cosmetici.

Gel di aloe vera come utilizzarlo su corpo e capelli

Il gel di aloe vera è un elisir di bellezza per la cura del corpo e dei capelli. Per la pelle, il gel di aloe vera ha un azione lenitiva, perfetta per alleviare rossore e infiammazione, anche in caso di eritemi solari. Invece i capelli secchi e con forfora, possono essere trattati con il gel. Esaminiamo in dettaglio come.

Pelle

1-Alleviare scottature e arrossamenti dopo l’esposizione solare: il gel all’aloe vera è molto efficace, grazie alle sue proprietà lenitive, infatti allevia il fastidio della scottatura, ma efficace anche in caso di spellature. Potete acquistarla in erboristeria per poi applicarla direttamente sulle zone interessate con dei massaggi delicati. Potete applicarlo anche più volte al giorno.

2- Attenua arrossamenti post depilazione: efficace se la pelle risulta irritata dopo aver eliminato i peli superflui.

3- Nutre la pelle in caso di dermatite: soprattutto associata a prurito, dopo aver applicato il gel di aloe vera, la pelle sarà nutrita in profondità.

4- Riduce le rughe sul viso: applicate il gel di aloe vera invece della solita crema idratante. Potete metterne un pò al mattino sul viso, ne basta un cucchiaino cucchiaino a cui aggiungerete un pò di olio essenziale di geranio.

5-Idrata le mani screpolate: mescolate un pò di burro di Karite con il gel di aloe vera, non appena otterrete un composto omogeneo e cremoso, applicate sulle mani secche e screpolate, anche più volte in una giornata.

6- Purifica il viso: provate a preparare una crema a base di aloe vera, un ingrediente alleato per la pelle secca e screpolata. Ha un azione cicatrizzante, idratante e rigenerante. Provate a mettere in una ciotola circa 45 g di gel di aloe vera e 20 g di olio di calendula, unite circa 6 gocce di olio essenziale di camomilla. Mescolate bene e applicate in modo omogeneo sia sul viso che sul corpo, più volte al giorno. Potete conservare la crema in una bottiglia in vetro oscurante e utilizzarla per un massimo di 3 mesi.

7- Alleviare le gambe stanche e gonfie: potete alleviare il gonfiore in particolar modo durante l’estate. Mettete due cucchiai di gel d’aloe e due gocce di olio essenziale di limone e menta, mescolate bene e fate dei massaggi delicati nella zona bassa delle gambe. Potete farlo la sera prima di andare a dormire.

8-Allevia il prurito da punture da insetti: in particolar modo in estate, si va incontro spesso a punture di insetti, come le zanzare. Ci sono diversi rimedi naturali per alleviare il fastidio, scopri come. Provate a mescolare circa 50 g di gel d’aloe con 20 gocce di olio essenziale di lavanda e 10 gocce di olio essenziale di Tea tree, mettete in un barattolo scuro in vetro. Prendetene un pò e applicate sulla zona interessata, noterete subito sollievo.

Capelli

1- Maschera per capelli con forfora: un mix di tre ingredienti, bicarbonato, limone e aloe vera. Il bicarbonato di sodio è un sebo-regolatore, utile anche in caso di prurito e di fastidio, il limone è efficace perchè possiede proprietà disinfettanti e sgrassanti, mentre l‘aloe vera possiede proprietà cicatrizzanti, antisettiche, ed antinfiammatorie. In una ciotolina, mettete il succo di un limone, 2 cucchiai di bicarbonato e 1 cucchiaio di gel d’aloe vera. Unite un pò di acqua calda e lavorate con una spatolina, fermatevi quando otterrete una consistenza pastosa. Applicate sui capelli in modo omogeneo, poi avvolgete con la pellicola per alimenti e lasciate agire per circa 20 minuti. Procede con il lavaggio come di consueto.

2- Idrata i capelli: il gel d’aloe è un ottimo ingrediente, per idratare in profondità i capelli, basta applicarlo prima di fare lo shampoo. Massaggiate delicatamente su tutti i capelli, insistendo sulle lunghezze e lasciate agire per 15 minuti, poi procedete al risciacquo e allo shampoo. Un ottimo rimedio naturale da utilizzare in caso di capelli molto secchi, spesso accade quando i capelli sono esposti al sole, salsedine e cloro.

3- Balsamo: potete tranquillamente utilizzare il gel di aloe vera come balsamo che districa i capelli. Infatti grazie alle proprietà idratanti dell’aloe vera, i capelli saranno molto più morbidi e setosi. Applicate il gel di aloe vera con l’olio di semi di lino, non solo ammorbidiscono i capelli ma li disciplinano. E’ particolarmente consigliato per chi ha i capelli sottili e che tendono facilmente ad appesantirsi.

