Ecco come fare a riconoscere ed eliminare i falsi amici dalla vostra vita

Ecco come fare a riconoscere ed eliminare i falsi amici dalla vostra...

Come fare per riconoscere i falsi amici? La risposta è in questa semplice guida.

Purtroppo è successo a tutti: amici che credevamo genuini e sinceri si sono rivelati falsi.

Di certo non è bello scoprire di essere circondati da persone che invece di volere il nostro bene fanno di tutto per buttarci giù.

Com’è possibile riconoscere un amico falso e come possiamo fare per difenderci?

Amici falsi: la guida per riconoscerli ed evitarli

Il primo passo da fare, per riconoscere un amico falso, è quello di individuarlo.

Purtroppo non è così semplice come sembra!

Importante, qualora aveste dei dubbi sui vostri amici, fare caso ad alcuni piccoli segnali come questi:

Aggressività: gli amici non sono mai aggressivi gli uni con gli altri. Scherzi e battute sono all’ordine del giorno nei rapporti di amicizia ma quando superano il limite c’è qualcosa che non va.

Nessuno dice che un amico non possa sbagliare ma quando le loro parole ed i loro atteggiamenti finiscono per ferirvi duramente forse non sono più da considerare veri amici. Perfetti sconosciuti: pensate che facciano parte della vostra quotidianità ma in realtà non li vedete mai. Se non siete voi a chiamarli non si fanno né vedere né sentire.

Anzi! Sono sempre in giro con altre persone ed escono con voi se non hanno di meglio da fare o se proponete qualcosa di irrinunciabile. Interessi zero: sapete morte e miracoli della loro vita e passate ore a consigliarli sulle loro situazioni sentimentali ma loro di voi non sanno niente. Peggio, non chiedono e non si interessano della vostra vita e di come state.

Un vero amico, anche quello che attraversa il periodo più confuso della sua vita, ha sempre interesse a sapere come vi sentite. Non esiste privacy: i segreti e le confidenze tra amici sono tali proprio perché non si divulgano in giro. Loro però non si fanno scrupoli a raccontare le vostre confessioni a tutti quelli che vi conoscono, creandovi anche problemi ed imbarazzi.

Un vero amico è attento a proteggere la vostra privacy.

Come evitare i rapporti d’amicizia finti.

Smettere di frequentare gli amici falsi non è semplice ma neanche impossibile!

Riconoscere i quattro elementi della vera amicizia è un ottimo primo passo. Sicuramente può aiutarvi a ridurre il cerchio delle vostre amicizie alle sole persone che vi vogliono bene ed a focalizzarvi sui rapporti veramente importanti.

Una volta divisi gli amici veri da quelli falsi, iniziate a diminuire i rapporti con le persone che non volete più vedere.

A seconda delle situazioni, potrebbe non essere semplice escludere qualcuno in maniera definitiva dalla vostra vita.

Potete, però, evitare di chiamare o cercare quelle persone che avete realizzato sono false.

Non chiamate, non mandate messaggi e smettete di commentare o mettere like ai loro post sui social.

Discutere o litigare non è consigliato: lasciateli semplicemente perdere. Se vorranno un confronto si faranno sentire loro!

Cercate il supporto dei vostri veri amici: non vuol dire iniziare a spettegolare sugli altri ma chiedere il loro aiuto e parere.

Il supporto da parte degli amici veri, quando si affronta qualcuno di falso, è necessario!

In più, se sono persone oneste, vi daranno un parere sincero e spassionato che potrebbe aiutarvi a risolvere la situazione.

Preparatevi anche a spiegare le vostre motivazioni. Avere chiaro i motivi per cui vi siete allontanati e perché non volete più avere a che fare con una certa persona vi aiuterà a smascherarli qualora cercassero di mettervi in imbarazzo con gli altri.

Avere un vero amico può essere più importante di avere un fidanzato; per trovare persone sincere potreste affidarvi alle stelle oppure seguire questa guida.

A voi la scelta!