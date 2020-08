Moda e mascherina: ecco come un accessorio necessario diventa fashion

L’accessorio dell’anno è proprio lei: la mascherina. E la moda si è dovuta adattare. Ecco come moda e mascherina hanno trovato il loro personale equilibrio.

Ci sono usa-e-getta, di tela o cotone e chirurgiche.

Abbiamo imparato a memoria quali fossero quelle più utili grazie alle sigle più astruse e come fare per realizzarle in casa: le mascherine ormai fanno parte della nostra vita quotidiana.

Scopriamo come l’accessorio necessario per uscire di casa può diventare una dichiarazione di moda.

Moda e mascherina: quando proteggersi vuol dire essere fashion

Succede a tutti prima di uscire di casa: controlliamo di avere chiavi, portafoglio e cellulare e siamo pronti.

Poi, dopo qualche passo, siamo costretti a tornare indietro: abbiamo dimenticato la mascherina.

Non è un segreto che le mascherine siano diventate parte integrante della nostra quotidianità.

Se durante l’estate vi avevamo consigliato quale fosse il tipo migliore da usare per combattere il caldo con il ritorno in città la mascherina torna ad essere protagonista anche… del nostro armadio!

Quelle usa-e-getta, oltre ad essere una spesa (non gravosa ma continua) ed essere dannose per l’ambiente, sono da dimenticare.

Molto meglio utilizzare quelle lavabili: si possono produrre in casa seguendo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità oppure comprarle personalizzate.

Gli shop online ne propongono una quantità infinita e la tendenza ormai parla chiaro: integrare la mascherina nel proprio outfit sta diventando necessario.

Sono proprio loro, infatti, le protagoniste della prossima stagione!

Sì, quindi, a mascherine dai colori vivaci o griffate, sempre tenendo d’occhio la qualità.

La mascherina che sceglierete deve essere in grado di proteggere voi e gli altri.

Per il resto, però, è possibile spaziare tra gli stili proprio per rendere meno minaccioso questo accessorio, che ci ricorda costantemente la terribile pandemia nella quale stiamo vivendo.

Tra i giovani vanno già di moda le mascherine di brand famosi (come Off White o Fendi) e c’è da scommettere che i più piccoli saranno i primi a renderle un vero e proprio feticcio fashion.

Una volta che saranno diventate l’accessorio imprescindibile senza il quale uscire di casa diminuirà anche il rischio di dover tornare indietro perché l’abbiamo scordata sul comodino.

Tutto a nostro vantaggio!

Insomma, il futuro si prospetta con la mascherina addosso. Meglio cominciare ad integrarla nel nostro stile, scegliendo il make-up che non si rovina ed imparando a truccarci di conseguenza.

Ma è inutile fare finta di niente: la mascherina è l’accessorio street style dei prossimi mesi.

Meglio avere quella più bella (e buona) che c’è!