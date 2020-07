Lo zafferano non solo è una spezia molto utilizzata in cucina, ma apporta diversi benefici all’organismo, pelle e capelli. Scopriamo come utilizzarlo al meglio.

Lo zafferano è la spezia molto conosciuta, viene coltivata in Asia minore, nei paesi del bacino del Mediterraneo, anche in Italia. Molto apprezzata per le sue proprietà spesso utilizzata in cucina per la preparazione di diverse ricette. E’ una spezia molto ricca in vitamine, sali minerali e antiossidanti, trova largo impiego nel campo della cosmesi è purificante e antinfiammatorio. In cucina esalta il sapore di diversi piatti e non solo primi anche dei dolci.

In cosmesi invece si utilizza per cura dei capelli e pelle, inoltre fin dall’antichità è conosciuta questa spezia per le proprietà antidepressive e antidolorifiche. Esaminiamo in dettaglio le proprietà dello zafferano per la bellezza e salute.

Zafferano: benefici per la salute, pelle e capelli

Lo zafferano, come ribadito è una spezia, molto utilizzata in cucina sia come condimento che colorante, ma apporta anche diversi benefici alla salute, garantendo una buona digestione e non solo nutre in profondità capelli e pelle. Scopriamo qualcosa in più di questa spezia.

1- Favorisce la digestione: è una spezia con proprietà antispasmodiche, infatti facilita la digestione e favorisce la secrezione di bile e succhi gastrici. Molto efficace per allontanare i bruciori di stomaco. Motivo per cui si preparano liquori digestivi a base di zafferano. Chiedete sempre il parere medico, ma non si consiglia in caso di gastrite.

2- Accelera il metabolismo: è possibile grazie alla vitamina B che facilita l’assorbimento dei grassi.

3- Attenua i dolori premestruali e mestruali: consumare questa spezia, non fa altro che ridurre gli sbalzi che si verificano sia prima che durante il ciclo mestruale. Provate a sciogliere un pò di zafferano in una tazza di acqua calda o di latte caldo, bevete prima di andare al letto. Molto efficace in caso di crampi.

4- Potenzia la memoria: lo zafferano fa aumentare la capacità di apprendimento e la memoria, grazie agli antiossidanti in esso presenti.

5- Riduce la tosse: questo perchè questa spezia va a ridurre l’infiammazione, facilitando la respirazione. In particolar modo in caso di tosse secca e fastidiosa, basta sciogliere un pò di zafferano in una tazza di latte caldo, poi bevete.

6- Riduce l’infiammazione alle gengive: utile in caso di gengivite, grazie ai suoi effetti analgesici e sedativi. Mettete metà bustina di zafferano in una tazza con un cucchiaio di miele, applicare delicatamente sulle gengive.

7- Mette il buon umore: lo zafferano agisce direttamente sul sistema nervoso con effetti positivi sull’umore. Bevete una tisana allo zafferano, unite un cucchiaio di miele, utile sia in caso di insonnia o quando siete giù di morale.

8- Idrata e dona luminosità alla pelle: una spezia che migliora la qualità della pelle, la rende luminosa e purificata. Si può preparare una scrub levigante, mettete in una ciotolina un pò di zafferano e un cucchiaio di farina di ceci,mescolare e spalmare sul corpo prima di fare la doccia, insisteste sulle zone più secche. Provate a fare lo scrub una volta a settimana, noterete la vostra pelle idratata, luminosa e senza cellule morte e impurità.

9- Idrata e ammorbidisce il viso: dovete preparare una maschera, mettete in una bustina lo zafferano, un cucchiaio di latte e uno di yogurt bianco. Mescolate e applicate sul viso,lasciate agire per 10 minuti, poi con un batuffolo di cotone rimuovete il tutto delicatamente. Noterete dopo diverse volte la pelle morbida e luminosa.

10- Cura l’acne: una dermatosi infiammatoria della pelle, brufoli antiestetici, che il più delle volte si concentrano sul viso. Provate a preparare una maschera, mescolando un pò di zafferano con acqua di rose e 2 gocce di olio di sandalo. Applicate sul viso con movimenti circolari, poi lasciate agire per 5 minuti e procedete al risciacquo.

11- Capelli luminosi: sfoggiare una chioma luminosa e splendente si può con lo zafferano, grazie agli antiossidanti. Questa spezia rinforza le radici e dona luminosità e idrata i capelli. Potete ravvivare anche i riflessi dorati, mettete una bustina di zafferano in mezzo litro di acqua calda, non appena si colorerà di giallo applicate sui capelli umidi lavati con shampoo e balsamo. Tamponate e asciugate i capelli come di consueto. Potete fare questo trattamento una volta a settimana fino a quando i capelli non avranno preso i riflessi dorati desiderati. Se volete dare una luminosità in più potete fare una maschera, mettete due limoni e un pò di zafferano in una ciotolina, mescolate. Applicate sui capelli umidi, lasciate agire e poi fate riposare per 30 minuti, poi risciacquate con acqua tiepida.

I benefici di questa spezia non possono avere lo stesso effetto su tutte le persone, perciò è opportuno chiedere il parere di un medico, prima di preparare tisane o applicare scrub per combattere l’acne.