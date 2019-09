Risotto porri e taleggio Dop, con crema di zafferano e nocciole, un primo dal gusto e dal profumo intenso che ci conquisterà .

Cosa c’è di meglio in queste prime giornate d’autuno di un buon risotto? oggi vi proponiamo il Risotto porri e taleggio Dop, con crema di zafferano e nocciole, un primo che esalterà il gusto di tutti i suoi ingredienti.

Come spesso consigliamo per un ottima resa del nostro piatto dobbiamo puntare soprattutto sugli ingredienti di prima qualità.

Vediamo ora cosa ci occorrerà per fare il nostro risotto

ingredienti per 4 persone:

300 grammi di riso Carnaroli

80 grammi di taleggio Dop

2 porri

60 grammi di nocciole Tonda Gentile delle Langhe Igp leggermente tostate

100 millilitri di vino bianco secco

4 cipolle di Cureggio e Fontaneto (o 4 cipolle bianche) per il brodo di cipolla

un rametto di rosmarino fresco

1 bustina di zafferano

qualche pistillo di zafferano

100 millilitri di acqua minerale

2,5 grammi di maizena

olio extravergine di oliva, quanto basta

sale e pepe, quanto basta

Risotto porri e taleggio Dop, con crema di zafferano e nocciole preparazione e procedimento

Puliamo le cipolle eliminandone la buccia, dopo di che affettiamole in modo grossolano. Prendiamo una pentola capiente e mettiamo 4 l di acqua e lasciamola sul fuoco per circa 1 ora fin quando non si sarà ridotta della metà

Prepariamo la crema di zafferano facendo prima sciogliere in acqua la maizena, aggiungiamo lo zafferano e lasciamo raffreddare. La crema diventerà un gel morbido dal colore giallo e con un profumo intenso. La possiamo conservare a temperature ambiente

Poi prendiamo l’ingrediente principale il taleggio Dop lo tagliamo a dadini avendo prima cura di tagliare la buccia. Tritiamo anche il rosmarino e le nocciole Puliamo accuratamente i porri e tritiamoli i modo fine mettiamoli i un ampio tegame, aggiungiamo un filo di olio e un po’ di brodo di cipolla poi facciamo stufare lentamente per circa 15 minuti fin quando non saranno teneri. Aggiungiamo poi man mano il brodo in modo da far caramellare .

Aggiungiamo il riso e facciamolo tostare per alcuni minuti mescoliamo e sfumiamolo con il vino. Facciamo evaporare il vino, saliamo e iniziamo a cuocere il riso aggiungendo man mano il brodo. Quando il riso sarà cotto spegniamo il fuoco e mantechiamo il risotto con il taleggio.

Ora non ci resta che augurarvi buon appetito

