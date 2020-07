Da ieri Umberto Bossi è ricoverati presso l’ospedale di Varese, ma al momento non ci sono aggiornamenti certi sulla sua salute



Umberto Bossi è di nuovo ricoverato in ospedale a Varese anche se le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il fondatore della Lega, oggi senatore, sarebbe nel reparto di Gastroenterologia come riferiscono alcune agenzie: Non è ancora chiaro se si tratti di un ricovero già programmato oppure di un evento improvviso. Ma in ogni caso secondo chi gli è vicino in queste ore il suo stato di salute attuale non deve allarmare.

Bossi, 78 anni , era stato già ricoverato per un lungo periodo all’ospedale di Circolo di Varese nel 2004, quando fu colpito da un ictus. Poi lo scorso anno, a febbraio, di nuovo in Rianimazione dopo un malore a casa. Ma in quell’occasione il ricovero era durato soltanto una ventina di giorni. Inoltre il Senatùr in passato ha sofferto per un’ulcera gastrica che però potrebbe non essere collegata a questa nuova degenza in ospedale.