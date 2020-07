10.000 passi al giorno | Scopri come farli e perché starai meglio!

Obiettivo di passi giornaliero? Dovrebbe essere di 10.000 passi al dì. Lo sappiamo, sembrano un’enormità ma è la giusta quantità per acquistare in salute. Scopri perché si consiglia un minimo di 10.000 passi durante l’arco della giornata. 10.000 passi al giorno e ti senti in forma!

Come puoi riuscire a portare a termine l’obiettivo dei 10.000 passi se sai di condurre una vita pressoché sedentaria? Oggi ti spieghiamo come riuscire a monitorarti e a tenere questo numero di passi al giorno.

Pensi sia così arduo? No, te lo assicuriamo, imparerai a farla diventare un’abitudine e ad andare anche oltre. Ecco perché dovresti fare 10.000 passi al giorno. Scopri come monitorarti!

Perché 10.000 al giorno?

Ad occhio leggere 10.000 potrebbe sembrare moltissimo ma se consideriamo lo standard giornaliero delle donne puoi arrivarci serenamente. Più facile è dividere l’obiettivo finale in più momenti del dì. Una persona sedentaria cammina più o meno da i 1500 ai 3000 passi al giorno.

Puoi iniziare considerandola una normalissima seduta di allenamento scansionata. Cerca di portare a termine il più possibile tutti i tuoi impegni quotidiani spostandoti a piedi evitando scuse di ogni tipo.

Puoi aiutarti con semplicissimo dispositivo contapassi, ormai su amazon.it se ne trovano di ogni tipo e a prezzi davvero stracciati. Prova a controllare con una certa frequenza tutti i progressi fatti di giorno in giorno, ne sarai sempre più soddisfatta!

Infine, appena hai un momento per te scappa a camminare in mezzo alla natura, il parco o la spazio adibito più vicino, ti assicuriamo che la giornata prenderà sicuramente una piega migliore, specie quelle giornate dense di frustrazione e appuntamenti improrogabili.

Si ok, ma perché 10.000?

Negli anni Sessanta, una ricerca giapponese, ha iniziato a monitorare i passi di alcune persone. Da questo studio emerse che per mantenere uno stato di buona salute, queste, dovessero bruciare il 20% dell’apporto calorico. Per assicurarsi il dispendio di questo quantitativo era necessario percorrere appunto 10.000 passi.

Camminare di fatto può contribuire a ridurre il rischio di contrarre ipertensione, colesterolo, diabete.

Migliora il sonno, l’umore e ti farà sentire senza dubbio più energica. Che aspetti? Inizia a percorrere anche tu i tuoi primi 10.000 passi!