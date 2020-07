Il sovrappeso e l’obesità rientrano in quelle problematiche difficili da sostenere, contrastare e sconfiggere. In realtà ciò che fa la differenza è di sicuro la personale forza di volontà, l’unica che ci permette di ritagliarci un spazio fatto di sane abitudini e buone pratiche da esercitare ogni singolo giorno.

Che ne dici di leggere qualche consiglio al riguardo? Sei in sovrappeso? Si tratta di obesità? Non è troppo tardi per prendere di petto tali problematiche e prendersi cura di te stessa per ritrovare il tuo equilibrio psicofisico. 6 REGOLE contro sovrappeso e obesità. Prevenzione e benessere.

Due piaghe da sconfiggere | Sovrappeso e obesità

Due fenomeni che colpiscono purtroppo e frequentemente anche i più piccoli sono senza dubbio l’obesità e maggiormente il sovrappeso. L’educazione alimentare gioca un ruolo a dir poco fondamentale e ognuno di noi dovrebbe munirsene per garantirsi uno stile di vita sano e migliore.

Da parte della commissione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, negli ultimi anni, sono emerse delle buone norme per combattere e prevenire tali stati dannosi per la nostra salute.

6 REGOLE contro obesità e sovrappeso da parte dell’OMS

Come come prima cosa si raccomanda un programma incentrato su di una alimentazione sana , allontanamento di cibo spazzatura o cibi da strada a favore di alimenti di alto valore nutrizionale.

, allontanamento di cibo spazzatura o cibi da strada a favore di alimenti di alto valore nutrizionale. Una conseguente proposta di tassazione delle bevande zuccherate . Rendere possibile un incremento dei cibi sani fruibili dall’intera comunità.

. Rendere possibile un fruibili dall’intera comunità. Diffondere al massimo la buona pratica di praticare qualsiasi tipo di attività fisica. Disporre quindi di spazi adeguati anche all’aperto per invogliare tutti coloro che sono costretti ad una vita sedentaria ad esempio di ufficio e possiedono pochi e brevi ritaglia di tempo.

per invogliare tutti coloro che sono costretti ad una vita sedentaria ad esempio di ufficio e possiedono pochi e brevi ritaglia di tempo. Dare maggiore importanza e massima attenzione all’alimentazione da seguire durante una gravidanza. Così facendo si ridurrà il rischio di contrarre patologie legate al sovrappeso e dovranno essere disponibili programmi di consulenza per i neo genitori in questa prospettiva, approfonditi, esaustivi, pratici e risolutivi.

Così facendo si ridurrà il rischio di contrarre patologie legate al sovrappeso e dovranno essere disponibili programmi di consulenza per i neo genitori in questa prospettiva, approfonditi, esaustivi, pratici e risolutivi. Proporre al bambino, fin dai primi mesi di vita una dieta varia e corretta.

All’interno dell’alimentazione scolastica evitare l’inserimento di cibi grassi.

Queste sono ottimi presupposti che possono ridurre senz’altro il numero di abitanti obesi e in sovrappeso ma il grosso risiede sicuramente in noi stessi, nella forza di volontà, nella costanza.

La massima da tenere sempre a mente per vivere bene è semplice: stare bene equivale a mangiare sano e viceversa. Solo così riusciremo a condurre una vita povera di malsane problematiche e all’insegna del benessere.