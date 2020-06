I capperi sono molto utilizzati in cucina per preparare diverse ricette, inoltre apportano diversi benefici. Scopriamo come utilizzarli al meglio.

Il cappero, nome scientifico Capparis spinosa, è un ingrediente spesso utilizzato in cucina per preparare classici piatti della tradizione culinaria italiana. Per preparare i peperoni in padella con olive, ci vogliono necessariamente i capperi, che rendono il piatto davvero particolare.

La capparis spinosa è una pianta che cresce nel bacino del Mediterraneo, infatti predilige le zone molto aridi e sassosi. Può crescere sia in prossimità del mare che delle zone interne.

Capperi: proprietà benefiche

Capperi: proprietà benefiche

I capperi crescono nelle zone del bacino del Mediterraneo, la pianta si riconosce facilmente, perchè ha le foglie ovali e grandi con fiori di colore variabile tra il bianco e il rosa. Il periodo di fioritura va da maggio a ottobre, i frutti sono piccoli e di forma allungata. I capperi contengono un’alta percentuale di acqua circa l’83% in 100 g, inoltre apporta fibre, carboidrati, sali minerali e vitamine. Non solo è un alimento ricco in betacarotene e flavonoidi, sostanze antiossidanti, che apportano diversi benefici all’organismo. Inoltre si capperi si possono definire poco calorici, perchè apportano solo circa 23 calorie per 100 grammi di alimento.

Ma esaminiamo in dettaglio grazie ai nutrienti, quali benefici apporta al nostro organismo.

1- Stimola la diuresi: le radici, ma anche i boccioli si possono utilizzare per sgonfiarsi e depurarsi. Infatti liberano l’organismo dai liquidi in eccesso.

2- Attenua spasmi all’addome: utile anche in caso di dolori premestruali e mestruali.

3- Azione antiossidante: come ribadito contengono antiossidanti, grazie ai flavonoidi, abbassano il livello di colesterolo e aiutano a contrastare i danni dei radicali liberi. Consigliati per chi soffre di ipercolesterolemia, aiuta anche il sangue ad avere la giusta fluidificazione, prevenendo le vene varicose.

4- Stimola i condrociti: sono delle cellule che generano la cartilagine, quindi i capperi vanno a contrastare gli stati infiammatori dovuti ad artriti e artrosi.

5- Azione antinfiammatoria: l’assunzione di farmaci apporta benefici in caso di infiammazioni. Inoltre va a stimolare l’appetito, riduce eventuali fastidi allo stomaco e va a rafforzare il sistema immunitario.

6- Ridurre i livelli di zuccheri nel sangue

7- Ipertensivi: si consiglia l’utilizzo a persone che soffrono di pressione bassa, in caso contrario limitare l’uso. Se avete l’abitudine di consumarli sotto sale, metteteli in ammollo in acqua per eliminare così l’eccesso di sale.

8- Astringente: si consiglia di preparare un infuso, chiedete sempre il parere medico.

9- Cura le emorroidi: potete acquistare la tintura oleosa dalle radice dei capperi, chiedete il parere medico per l’assunzione.

10-Azione idratante: la pelle beneficerà, grazie alle sue proprietà, idrata la pelle, consigliato in caso di pelle secca.

11- Azione cicatrizzanti: spesso si utilizza la radice, con la quale si prepara un decotto che va a detergere e migliorare la cicatrizzazione delle ferite.

Possibili controindicazioni

I capperi non presentano particolari controindicazioni, ma se si ha l’abitudine di consumare quelli sotto aceto, si sconsiglia in soggetti con ulcera gastroduodenale.

I capperi sotto sale, invece sono sconsigliati in soggetti che soffrono di pressione alta o hanno malattie renali. E’opportuno chiedere il parere medico prima dell’assunzione anche per le donne in gravidanza o in soggetti che sono prossimi ad interventi chirurgici. I capperi tendono a fluidificare il sangue.

Un pò come tutti gli alimenti, l’uso smisurato non apporta sempre benefici, inoltre i soggetti che soffrono di ipotiroidismo o gozzo, l’assunzione dei capperi, potrebbe interferire con l’assorbimento dello iodio.

Come utilizzarli in cucina

I capperi si possono acquistare in modo diverso, sott’olio, sott’aceto o in salamoia. Tutti sono consigliati per le preparazioni in cucina, talvolta è soggettiva la scelta. L’unico consiglio da dare è se si ha l’abitudine di utilizzare quelli sotto sale, sciacquateli sotto acqua corrente fredda.

Poi potete anche preparali voi le conserve di capperi, basta raccogliere i boccioli, li pulite bene senza lavarli sotto l’acqua, poi li disponete su un canovaccio di cotone o vassoio e li lasciate asciugare all’aria aperta. L’importante è non con esposizione diretta del sole.

Trascorse un paio di ore, trasferite in un barattolo di vetro e riempite con dell’aceto bianco o sale, come preferite.

Se scegliete l’aceto, dopo due mesi dovrete sostituirlo. In caso di capperi sotto sale invece, si consiglia di sciacquarli o tenerli in ammollo con acqua per evitare di percepire troppo sale. Esistete un altro metodo di conservazione dei capperi, basta conservarli nell’olio extra vergine di oliva. Spesso alcune massaie tendono a lasciarli ad asciugare dopo la raccolta e pulizia, poi li conservano in barattolo con dell’olio extra vergine di oliva condite con le spezie.

Ecco alcune idee per poter utilizzare in cucina i capperi, scopri le ricette.

