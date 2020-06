Oggi cuciniamo con gli asparagi. Gli asparagi sono diuretici, drenanti, ricchi di fibre detox, gli asparagi sono i primi ortaggi della primavera. Asparagi. Effetti drenanti, diuretici con 2 ricette facili.

Oggi parleremo di due piatti sani e di un accoppiamento top. Stiamo parlando di un tortino semplice con uova e asparagi e delle crepes leggere e salutari. Questi piatti ci permetteranno di migliorare di gran lunga la nostra diuresi. Si possono servire anche come antipasto abbinato ad una insalata di rucola e pomodorini.

Pasti successivi a questi antipasti ideale potrebbe essere un bel minestrone con verdure di primavera come zucchine, carote, piselli, sedano, cipolle, spinaci. In questo modo potrete ottenere un pasto completo che vi sazia, non ingrassa, e vi aiuta ad eliminare i ristagni di liquidi riducendo anche gli inestetismi della pelle a buccia d’arancia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ricetta vegetariana | uova con asparagi -VIDEO-

Perché dovremmo abbinare gli asparagi alle uova? | Scopriamo di più

Gli asparagi sono ideali come contorno e si adattano alle uova che sono invece delle fonti di proteine nobili. Questa coppia di alimenti apporta elementi utili al nostro organismo come sali minerali drenanti, proteine nobili tonificanti, antiossidanti e molti altri. È possibile usare gli asparagi anche per preparazioni un pochino più elaborate, riuscirete al contempo a non variare le proprietà salutari di questo alimento.

Gli asparagi e le uova sostengono le funzioni di questi organi: intestino, vasi linfatici, pelle. Per quanto riguarda l’intestino le fibre degli asparagi lo regolarizzano e contrastano la stipsi. Ripuliscono i vasi linfatici e le uova li tonificano. Il mix di asparagi e uova contrasta il segno evidente della cellulite, la pelle a buccia d’arancia.

Asparagi e uova

Gli asparagi contengono potassio drenante e diuretico, la vitamina C, e altri antiossidanti. Tutto ciò è utile per ottenere il giusto apporto di fibre regolarizzanti dell’intestino pigro.

Le uova invece apportano tutte le proteine necessarie anche per il processo di diuresi. Esse, infatti, tonificano i vasi sanguigni e linfatici, e riescono a permettere il loro funzionamento al meglio contrastando la ritenzione idrica.

Tortino semplice di uova e asparagi

La base di questo piatto è costituita esclusivamente da farina integrale, acqua, e un pizzico di sale. Scaccia via quindi quelle che sono sovrappeso, gonfiore, cellulite. È un piatto che si può mangiare anche un paio di volte alla settimana, ricordatevi di usare gli asparagi almeno tre volte in sette giorni per beneficiare di tutto quello che abbiamo detto finora.

Ecco per voi la ricetta del tortino semplice semplice di uova e asparagi.

Lavorate 80 g di farina integrale con un pizzico di sale e acqua calda quanto basta fino ad ottenere un impasto morbido e bello elastico. Avvolgete l’impasto in una pellicola trasparente e mettete da parte. Affettate 12 punte di asparago lessate per 10 minuti, unite poi tre uova sbattute con un pizzico di sale

SULLO STESSO ARGOMENTO: Impasto per pizza | 10 e più ricette con acqua e farina

Stendete l’impasto fino a farlo diventare una sfoglia molto sottile, provate a ricavarne quattro dischetti, aiutandovi magari, per la forma, con un bicchiere da cucina. Sistemate i dischetti in uno stampo da muffin oppure, se non lo avete, in dei pirottini di carta da forno. Versate il composto di asparagi e uova in ogni piccolo contenitore di pasta, infornate a 180 gradi per 20 minuti circa. Serviteli a tavola belli caldi.

Crepes senza uova con asparagi per gli intolleranti alle uova e al lattosio

Per tutti coloro che hanno problemi con le uova ma non vogliono a rinunciare ad una crepes questa è la ricetta che fa per loro. Oltre ad essere priva di uova questa ricetta è anche priva di lattosio. Questa preparazione può essere servita sia a pranzo che a cena, come un secondo piatto da completare con un’insalata mista e se volete una galletta di cereali quali farro, quinoa, avena, riso integrale.

Della ricetta faranno parte la bevanda di soia, l’olio extra vergine di oliva, gli asparagi, e la farina integrale. La bevanda di soia oltre a non contenere lattosio è ben digeribile ed è indicata anche in una dieta vegana. La farina integrale che già conosciamo ampiamente apporta fibre e può essere un anti-stipsi. L’olio evo è una ricca fonte di antiossidanti ed è un anticolesterolo per natura se ne viene scelto uno delicato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uova | 20 ricette rapide, economiche e genuine con le uova

Mescolate in una ciotola 200 ml di olio evo con 50 g di farina integrale e un pizzico di sale. Unite 140 ml di bevanda di soia piano piano. Quando il composto è ben amalgamato, lasciatelo riposare per 15 minuti coperto con pellicola trasparente. Fate scaldare in una padella antiaderente un filo di olio. Quando è bella calda versate un mestolo di impasto. Fate cuocere per 2 minuti fino a quando la crepes si staccherà dal fondo. Per girarla aiutatevi con una spatolina. Servite le crepes con 200 g di asparagi a persona cotti al vapore e conditeli con un filo di olio e un pizzico di pepe bianco.

I benefici di questa ricetta riguardano l’intestino, il sovrappeso, il fegato. Senza lattosio e senza uova si evitano i sintomi più comuni dell’intolleranza alimentare come coliche o diarrea. Queste crepes sono molto poco caloriche e quindi non favoriscono il sovrappeso. Se cucinate gli asparagi al vapore, questi possono essere un buon rimedio per salvaguardare il fegato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: 8 IMPASTI per PIZZA | Acqua & Farina

Nota bene: la bevanda di soia è un’ottima alternativa al latte per una dieta che prevede l’eliminazione del lattosio. Per questa seconda ricetta si consiglia una bevanda di soia priva di zuccheri.