Che tu sia tornata in palestra oppure no, oggi ti proponiamo una serie di esercizi che potrai svolgere in casa o nel tuo centro sportivo di fiducia. Chi si allena lo sa, il giorno dedicato alle gambe rischia sempre di essere poco variegato. In questo articolo potrai trovare 10 esercizi per le gambe misti e dinamici.

Il grattacapo di una donna sportiva, nelle maggior parte dei casi è “starò allenando le gambe nel modo giusto?”. Spesso si pretendono dei risultati in fretta senza però variare il vostro allenamento a cadenza regolare. Con questi esercizi, pensare a varianti per le gambe non sarà più un problema. 10 esercizi per tonificare le gambe anche a casa!

Tonifica le gambe e godi subito di tutti i benefici!

Se non hai la possibilità di recarti in palestra per ovvi motivi puoi tranquillamente eseguire questa serie di semplici esercizi molto efficaci se introdotti nel tuo allenamento abituale con impegno e costanza. Ricorda inoltre che, se devi anche perdere peso, non esiste un dimagrimento localizzato e che agli esercizi con o senza pesi, dovrai necessariamente abbinare una sana alimentazione e un tot di ore dedicate ad un’attività cardio durante la settimana.

Chi preferisce, oltre a variare, potenziare il lavoro, può integrare ogni esercizio con dei pesi, con degli elastici che riescano ad attivare di più i muscoli coinvolti.

Esiste una gamma davvero vasta per allenare gli arti inferiori del tuo corpo che non puoi davvero lasciarti scappare. Molti miglioreranno anche la tua resistenza e attiveranno quadricipite, glutei, adduttori, retto femorale, psoas.

10 esercizi per le tue gambe | Tonificale ogni giorno in maniera semplice ed efficace

Con questi esercizi riuscirai anche anche a contrastare unno dei disagi che affligge la maggior parte delle donne: la cellulite. A volte sappiamo che la cellulite proviene da caratteristiche genetiche e quindi ereditate ma anche in questo caso possiamo fare davvero molto per ridurla e migliorare il suo stato.

Spesso viene aggravata da una vita sedentaria e totalmente priva di esercizio fisico. Con queste proposte puoi rimetterti in gareggiata e acquisire consapevolezza del tuo corpo e delle tue possibilità. Potrai aumentare il tessuto muscolare incrementando così la massa magra.

Di seguito un video dimostrativo con tutto quello che di cui hai bisogno per immergerti nella tua seduta di allenamento gambe a tutto tondo.

Puoi ripetere questo allenamento dalle tre alle quattro volte a settimana, la costanza che impiegherai sarà l’unica arma che ti permetterà di raggiungere ottimi risultati.