Un gustoso menu per pranzo e cena con ricette a base di capperi. Il gusto mediterraneo in un piccolo frutto dal gusto unico.

I capperi sono un alimento tipico del sud d’Italia che regalano ad ogni piatto un sapore davvero particolare, quel pizzico di brio in più ad ogni pietanza, dal primo piatto al secondo di pesce e di carne. Si possono trovare facilmente in commercio e non dovrebbero mai mancare in dispensa. Ecco per voi tante ricette per pranzo e cena che vedono come protagonisti i capperi.

Il consiglio del giorno

Il cappero che si dovrebbe utilizzare in cucina è rigorosamente quello sotto sale, mentre quello sotto aceto, secondo i gourmet non dovrebbe essere nemmeno preso in considerazione. I capperi si sposano bene con il pomodoro per dar vita a sughi e salse prelibate ma anche in bianco con tonno e acciughe per creare la buonissima salsa tonnata.

Perfetti nel pesce ma ottimi anche con le verdure come nella ricetta della caponata con melanzane e peperoni.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con i capperi

