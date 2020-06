Nina Moric | Fabrizio Corona è diventato un buon padre? Per Nina sì

Fino a qualche anno fa Nina Moric era in guerra con Fabrizio Corona per la sua cattiva condotta come padre di Carlos. Ecco come sono radicalmente cambiate le cose.

Nina Moric e Fabrizio Corona sono stati sposati dal 2001 al 2007, in un periodo in cui, come ha scritto recentemente sui social Fabrizio Corona, avevano “il mondo ai loro piedi”. Dall’amore tra la modella croata e l’ex re dei paparazzi nacque nel 2002 il figlio Carlos Maria.

A causa dei problemi con la giustizia di Corona, che per un periodo è entrato e uscito dal carcere, e a causa di un grave episodio di violenza familiare che ha coinvolto Nina Moric e sua madre, Carlo Maria Corona è stato affidato per diversi anni alle cure della nonna paterna.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Corona Moric : ecco a chi venne affidato Carlos

In quel periodo la Moric ha sofferto enormemente per non poter vedere suo figlio senza la presenza di assistenti sociali e psicologi. Dopo una lunga battaglia legale ha ottenuto il riaffido di Carlos, grazie anche al recuperato rapporto con Fabrizio Corona.

I due si sono riavvicinati proprio in virtù di Carlos, che ha continuato a frequentare suo padre in un programma di affidamento terapeutico mentre Corona affrontava il percorso di disintossicazione da alcool e droga che lo ha tenuto impegnato per alcuni mesi negli ultimi due anni.

In quel periodo, comunque, Corona si comportò in maniera tale da costringere il tribunale a togliergli l’affidamento terapeutico e a ricondurlo in carcere. Naturalmente il rapporto con il figlio e con la ex moglie si incrinarono ma, pare, oggi siano tornati sereni.

Nina Moric: “Fabrizio e Carlos sono innamorati l’uno dell’altro”

Fabrizio Corona ha tentato in tutti i modi di fare di Carlos una copia in miniatura di se stesso. Contro il parere di Nina, completamente contraria all’utilizzo dei social network per il figlio, Corona realizzò un profilo personale di Carlos attraverso il quale tentò di costruire l’immagine pubblica del figlio facendone un giovanissimo modello.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Nina Moric | Carlos attaccato in diretta Instagram, Nina blocca tutto

All’epoca Nina tentò in ogni modo di opporsi, anche se Corona decise di ignorare la volontà della sua ex moglie. Il profilo è comunque ancora attivo anche se non viene gestito direttamente da Carlos ma più probabilmente dall’agenzia di comunicazione che si occupa anche del profilo di Fabrizio. Nelle foto Carlos compare mentre si allena oppure mentre indossa capi di abbigliamento a marchio Adalet, creato da suo padre mentre era in procinto di uscire di galera.

Sembra abbastanza chiaro che il giovane Corona, estremamente intelligente e schivo, sia un po’ forzato a questa sovraesposizione mediatica da parte di Fabrizio, ma sembra anche che il ragazzo, ormai diciottenne, abbia anche imparato a tenersi in equilibrio sulle proprie gambe e non sembra particolarmente infastidito dalla “pressione” paterna in merito ai social.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fabrizio Corona: il primo incontro con suo figlio Carlos in un video su Instagram

Tra l’altro Carlos e Fabrizio continuano a trascorrere tempo insieme e, come ha spiegato Nina molto di recente, i due sono innamorati l’uno dell’altro e hanno costruito un solido “rapporto tra maschi”. “Sono orgogliosa di Fabrizio, un grande e meraviglioso padre. Vi amo tutti e due alla follia” ha detto la Moric in una storia di Instagram pubblicata sul suo profilo personale.

Tra l’altro, ha specificato la modella, tra poco lei e Carlos andranno in vacanza e “purtroppo Fabrizio non potrà esserci”. Questo significa che, se Fabrizio Corona non avesse più problemi con la giustizia e potesse lasciare Milano e l’Italia, la famiglia si potrebbe riunire serenamente per trascorrere l’estate insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 26 Mag 2020 alle ore 4:03 PDT

Cosa penserebbe di questo l’attuale fidanzato di Nina Moric?Probabilmente non avrebbe molto da ridire, dato che la Moric ha sempre messo il proprio rapporto con Corona davanti al rapporto con i suoi ex: lo stesso Luigi Favoloso aveva manifestato qualche inquietudine a causa della relazione strettissima che Nina e Fabrizio continuavano a mantenere.