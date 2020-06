Napoli Lorenzo Insigne | regala un motorino nuovo al tifoso derubato

Napoli, Lorenzo Insige ha risolto in fretta i problemi del tifoso al quale era stato rubato il motorino ne festeggiamenti per la Coppa Italia

Napoli, Lorenzo Insigne ancora una volta dimostra di essere attaccato al club e soprattutto ai suoi tifosi. Sei giorni fa, dopo la vittoria in Coppa Italia, un giovane tifoso del club era stato derubato del motorino durante i festeggiamenti per le via di Melito. E Salvatore, questo il nome del ragazzo, aveva raccontato che il dispiacere era doppia, perché quel mezzo gli serviva per lavorare come fattorino. Nel giro di poco però, dramma risolto perché al ragazzo era stato recapitato un motorino nuovo da un anonimo benefattore.

Oggi a Radio Marte è stato anche rivelato che a pagare il motorino è stato Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. “Finalmente possiamo svelare il nome del misterioso benefattore che ha regalato il motorino a Salvatore. E sempre forza Napoli!”. A stretto giro è arrivato anche il ringraziamento del ragazzo, commosso dal regalo e dalla generosità del calciatore che non è nuovo a questi gesti.