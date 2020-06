Make up | come farlo durare a lungo durante l’estate

Non è così facile far durare a lungo il make up con l’arrivo dell’estate, ma seguendo alcuni consigli si può. Scopriamo alcuni accorgimenti.

Con l’arrivo dell’estate il trucco viso è messo sempre a dura prova, si sa che con il caldo, umidità certo non riesce a durare a lungo. Ma solo seguendo alcuni accorgimenti si potrà sfoggiare un trucco perfetto ed impeccabile in estate.

Con dei piccoli consigli, si può far durare a lungo il trucco anche se trascorrete intere giornate fuori casa. Sicuramente il trucco estivo non potrà, che essere completamente diverso da quello invernale, infatti bisogna tener presente dell’abbronzatura. Quindi il trucco deve essere meno pesante ed evidente del make up dell’inverno.

Noi di CheDonna.it, siamo qui per questo per darvi qualche consiglio a riguardo, così da potere mantenere a lungo il make up in piena estate.

Make up in estate: consigli utili

Il viso non va mai trascurato, è importante essere perfette e soprattutto sfoggiare un make up impeccabile in estate. In particolar modo deve essere duraturo date le alte temperature, si può fare qualche ritocco durante il giorno, ma una buona base make up ci deve essere.

Ecco alcuni consigli utili da seguire.

1- Iniziate dalla skincare routine: le pelle del viso va curata per bene che garantirà un trucco duraturo. Scegliete i prodotti adatti al vostro viso, pulire la pelle in modo profondo, per evitare che residui come sporco o altro possano compromettere il risultato finale. Dopo la detersione, applicate una crema viso idratante da giorno e poi procedete con il trucco. Se non create una buona base, la pelle del viso risulterà secca, applicando successivamente il trucco si noteranno i piccoli segni di disidratazione.

2- Maschera viso: oltre alla crema idratante, una volta a settimana, applicate una maschera viso mirata al vostro tipo di pelle. Si consiglia una purificante soprattutto i nostri pori, concentratevi sulla zona T, magari con argilla, l’avete mai provata?

Il consiglio di non esagerare con le maschere purificanti perchè possono seccare troppo la pelle, già d’estate con il sole e le temperature alte, disidratano la pelle.

Le maschere consigliate sono quelle idratanti, che idratano e nutrono in profondità la pelle. In caso di pelle grassa potete scegliere quella purificante, cliccate qui per scoprire altre maschere viso.

3- Applicare il primer: uno step che non va saltato d’estate, perchè garantisce la lunga durata del make up, soprattutto se deve durare tutto il giorno. Scegliete senza siliconi, se non li preferite, che certamente non riempiranno le piccole rughe, ma garantiranno un trucco a lungo. Il primer va applicato sul viso, sulle palpebre e sulle labbra, in questo modo il trucco andrà ad aderire perfettamente al primer, garantendo una lunga tenuta.

4- Fondotinta a lunga durata: solo se non riuscite a rinunciare, potete optare per quello liquido, che applicherete con una spugnetta o un pennello adatto, non eccedete nell’applicazione.

In alternativa al fondotinta c’è la cipria, spesso sottovalutata, perfetta per l’estate perchè va ad uniformare il colore l’incarnato senza appesantirlo. Potete optare per la cipria in polvere compatta o quella a polvere libera, da quelle più pesanti e uniformi, veramente c’è l’imbarazzo della scelta. il vantaggio rispetto al fondotinta che potete ritoccare facilmente durante la giornata.

5- Bronzer: perfetto quando il viso non è ancora completamente abbronzato. Ravviva l’incarnato e fa risaltare l’abbronzatura. Scegliete la nuance che vi piace di più come anche quelli che hanno un effetto satinato o glitterato, che renderà la pelle ancora più luminosa.

6- Truccare le labbra: è il cosmetico più amato delle donne, un alleato di bellezza che non può mai mancare nel beauty case. Si consiglia di disegnare le labbra con una matita, poi applicate il rossetto, così da garantire una lunga tenuta. Anche se si consiglia di applicarlo più volte al giorni soprattutto se si trascorrono molte ore fuori casa. Si sa che dopo avere sgranocchiato o bevuto una tazzina di caffè, non c’è più traccia.

Provate ad applicare un primer prima del rossetto così da garantire una maggiore tenuta, non solo garantirà una stesura impeccabile e omogenea.

7- Mascara waterproof: potete optare per il mascara che fa a caso vostro. Se le ciglia sono corte, magari scegliete quello che le allunga. Il waterproof rispetto al classico mascara resiste sia all’acqua che all’umidità.

8- Fissare il trucco con lo sray: un prodotto che garantisce una lunga tenuta soprattutto con le late temperature. Basta vaporizzare ad una distanza di almeno 30 cm dal viso, in questo modo si creerà uno strato invisibile. Ma non esagerate nell’applicazione degli spray soprattutto se contengono prodotti non naturali.

9- Veline opacizzanti: non vanno assolutamente dimenticate a casa, sono perfette per assicurarsi un make up duraturo per tutto l’arco della giornata. Non dovete fare altro che tamponare sul viso, poi ritoccate con la cipria così da essere sempre perfette.

Seguite i nostri consigli per essere sempre belle e con un make up da fare invidia! Non dimenticate di curare le mani e i piedi, applicate uno smalto colorato, adesso si che sarete perfette.