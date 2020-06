Alex Zanardi | Urlo di dolore della madre: “vorrei smettere di pensare”

“Vorrei addormentarmi in un sonno sereno e risvegliarmi solo quando si risveglierà Alessandro“ a parlare è la madre di Alex Zanardi

Passano le ore e ci si avvicina sempre più al risveglio di Alex Zanardi, al momento della verità in cui si comprenderà se l’incidente ha avuto conseguenze e di quale natura.

Intanto cresce attorno a lui la preoccupazione ma anche l’amore di chi fa il tifo per lui oggi come in nessun altra gara.

Tra costoro ci sono naturalmente i componenti della famiglia dell’atleta, la moglie, il figlio Niccolò e ovviamente sua madre, la signora Anna.

Sono le parole di quest’ultima oggi a commuovere buona parte dell’Italia, trasmettendo il dolore e la paura che solo l’amore di una madre possono generare.

La madre di Alex Zanardi racconta il suo dolore

La signora Anna non è nuova alla sofferenza dell’angoscia, quel dolore legato al non sapere che tormenta i parenti di un malato o della vittima di un incidente.

Lei lo aveva già provato in quella lunga giornata del 2001, quella che costò a Zanardi l’amputazione di entrambe le gambe. Ora quella sofferenza torna e, proprio perché già nota, fa forse ancor più male.

“Vorrei solo non pensare più a niente”

Così parla Anna dalla sua casa in provincia di Bologna, a Castel Maggiore, luogo da cui segue con apprensione le vicissitudini del figlio.

“Vorrei addormentarmi in un sonno sereno e vorrei risvegliarmi solo quando si risveglierà Alessandro“

Sono le parole diana madre che soffre per il proprio figlio nella consapevolezza di essere del tutto impotente.

A consolarla, o quantomeno a darle conforto, messaggi e parole da tutto il Paese.

“Il telefono squilla in continuazione. Tutti mi chiedono. Ho visto filmati, uno particolarmente bello, che mi ha davvero colpito”.

Un’enorme attenzione e affetto che hanno commosso la signora Anna che ora, come tutti noi, aspetta solo che Alex Zanardi possa svegliarsi.

Così come noi, anche mamma Anna non può dunque che attendere, aspettare quel momento in cui Alex riaprirà gli occhi e tutti potremo sapere se la sorte sarà stato o meno dalla sua parte, se anche questa volta la tenacia di Zanardi avrà avuto la meglio.