L’Argilla è uno degli ingredienti perfetti per purificare la pelle del viso e del corpo. Tutte le proprietà benefiche e curative per l’epidermide.

L’argilla ancora ad oggi risulta essere uno degli ingredienti perfetti per prendersi cura della pelle, soprattutto di quella grassa. Un rimedio naturale dalle proprietà purificanti senza pari. Perfetta per il trattamento della pelle del viso e del corpo, può essere addirittura utilizzata per purificare il cuoio capelluto. Scopriamo insieme cosa è, come sceglierla ed utilizzarla.

Argilla | cosa è e come utilizzarla per purificare la pelle del viso e del corpo

L’argilla è uno dei rimedi più antichi e conosciuti per trattare la pelle, soprattutto quella grassa. Una polvere sottile capace di assorbire il sebo in eccesso e purificare in profondità l’epidermide. Ma cosa è l’argilla e come è composta? La polvere d’argilla è un composto minerale a base soprattutto di silice e secondo la sua provenienza risulta essere arricchita di altri minerali come ferro, magnesio, calcio, potassio, sodio, rame e anche zinco. La presenza dei diversi minerali conferisce all’argilla un colore diverso e una diversa finalità curativa.

Le proprietà di questa polvere sono davvero molte, purifica la pelle, assorbe impurità e sebo in eccesso, è astringente, cicatrizzante, antisettica, battericida e anche antinfiammatoria. Si applica sulla pelle sotto forma di maschere ma è anche inserita nelle formulazioni di prodotti di bellezza indicati per le pelli grasse ed impure.

L’argilla verde

L’argilla verde è quella che si utilizza di più per purificare la pelle grassa e tendente a brufoli e punti neri.

L’argilla bianca

L’argilla bianca o caolino, è l’argilla più delicata e adatta anche alle pelli più sensibili e normali. La sua azione è purificante ma non rimuove il naturale film idrolipidico della pelle.

L’argilla rossa

L’argilla rossa è una polvere argillosa ricca di ferro e perfetta per il trattamento delle pelli mature. Perfetta per ritrovare un incarnato omogeneo e privo di imperfezioni.

L’argilla si può trovare facilmente in qualsiasi erboristeria fornita e miscelata con acqua, oli essenziali e anche idrolati può diventare una maschera trattamento perfetta per la pelle. Basterà lasciarla in posa fino a quando si asciugherà completamente e risciacquarla con acqua tiepida. Dopo la maschera la pelle dovrà essere tonificata e idratata con una buona crema.

