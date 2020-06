La borsa di una donna per essere perfetta deve contenere oggetti indispensabili che non possono mai mancare. Scopriamo quali.

La borsa è l’amica di ogni donna, non può mai mancare quando si esce di casa, non solo completa il look, ma è un “contenitore ” dei vostri effetti personali. La borsa di ogni donna somiglia a quella di Mary Poppins, c’è di tutto dalle salviettine imbevute alle caramelle.

Vi è mai capitato di cercare le chiavi di casa, ma trovate il rossetto? Spesso è un vero caos, diventa davvero difficile cercare anche un pacchetto di fazzoletti, sembra che alcuni oggetti svaniscano nel nulla.

Infatti si può trovare di tutto e di più, così da affrontare al meglio gli imprevisti, ma a volte si possono dimenticare alcuni oggetti indispensabili.

Noi di CheDonna.it vi diamo alcuni consigli su cosa mettere in borsa, così da non dimenticare nulla e non solo e come averla sempre in ordine.

Cosa mettere nella borsa: ecco la lista

Nella borsa di ogni donna ci devono essere oggetti indispensabili, a cui nessuna sa rinunciare, non solo, sempre utili per affrontare ogni imprevisto.

1- Fazzoletti e salviette imbevute: si devono sempre avere anche se non siete allergici, può sempre capitare di fare degli starnuti. Può capitare di dover tamponare il naso, perciò devono sempre stare nella pochette da borsa. Non solo anche le salviettine imbevute, sono sempre utili, magari per pulire le mani dopo aver preso i mezzi pubblici. Oppure prima di andare in bagno e dopo averlo utilizzato. Magari potete acquistare anche quelle igienizzanti oppure il gel igienizzante mani.

2- Trucco: alcuni prodotti make up, non devono mai mancare nel borsello, come, un pò di blush, mascara, il rossetto, soprattutto se siete fuori casa per molte ore. Può capitare di fare un piccolo ritocchino al make up, magari potete acquistare una piccola trousse che vi consentirà di ravvivare il viso. Anche il balsamo labbra è indispensabile, se dovessero seccarsi e screpolarsi. Non dimenticate lo specchietto piccolo, magari non avete la possibilità di vedervi davanti allo specchio.

3-Crema mani e igienizzante: per idratarle, soprattutto dopo averle lavate e disinfettate.

4- Spazzola e accessori capelli: avere sempre i capelli in ordine è davvero importante, meglio ricorrere a soluzioni pratiche. La spazzola, forcine o elastici, possono sempre essere utili, magari per raccogliere i capelli se dovreste sentire un pò caldo.

5- Borsello con accessori indispensabili: ogni mese si sa che per ogni donna ha un appuntamento fisso, il ciclo mestruale. Per evitare di dimenticare assorbenti, potete averne uno in un borsello, così da portarlo sempre con sè. Oltre all’assorbente, mettete in questo borsello uno slip di ricambio, le salviettine intime e qualche compressa per eventuali dolori, tipici come il mal di testa e dolori addominali.

6- Portafoglio e documenti: indispensabili non solo i soldi o eventuali carte di credito, anche i documenti sono necessari nella borsa di una donna. Oltre alla carta d’identità ed eventuale patente, anche le tessere punti dei supermercati, può essere utile.Anche le chiavi di casa o dell’auto sono necessari da portare con sè.

La carta di credito o il bancomat si consiglia di portarlo sempre con sè, magari vedete qualcosa in una vetrina un abito, una borsa o un paio di scarpe, che vi entusiasmano, meglio non farsi trovare senza soldi!

7-Caramelle o chewingum: meglio mantenere sempre l’alito fresco, magari sceglietele alla menta. Non solo anche se volete solo assaporare qualcosa di dolce, meglio avere sempre un pacchetto di caramelle alla frutta. Se invece soffrite di pressione bassa, potete portare con voi qualche caramella alla liquirizia.

8- Bottiglina di acqua: non deve mai mancare, soprattutto in estate, quando le temperature sono molto alte. Si consigli di acqua naturale, magari dovete sciogliere una farmaco effervescente o un pò zucchero se avete un’abbassamento di pressione.

9- Agenda e penna: sempre utile per appuntare qualcosa, magari la lista della spesa.

10- Astuccio degli occhiali: quando togliete gli occhiali, sia da vista o da sole, non potete metterli così in borsa, vanno nella loro custodia.

11- Mascherina: è preferibile una in più se dovesse rovinarsi, visto che per evitare di diffondere del Covid-19 è obbligatoria indossarla.

Come tenere in ordine la borsa

La borsa si può avere sempre ordinata e pulite se seguiti i nostri consigli, ecco quali.

1- Svuotare: togliete tutto quello c’è dentro.

2- Pulire: la parte interna si può pulire con un panno umido, anche quella esterna se è in tessuto lavabile. E’ preferibile farlo almeno una volta a settimana, così da averla sempre pulita.

3- Utilizzare gli oggetti in pochette: utilizzando delle pochette o sacchetti da interno, potete dividere gli oggetti. In particolar modo se la borsa è composta da un solo compartimento, si rischia di perdere molti oggetti e si crea un caos totale. Provate quelle da viaggio, che sono trasparenti, così riuscite subito a vedere cosa c’è dentro. Oppure potete acquistare quelle in tessuto o in similpelle, bastano due e il gioco e fatto. In una pochette potete mettere tutto quello che riguarda la cura della persona, come trucco, crema mani e assorbenti. Mentre nell’altra i documenti, chewingum, caramelle e astuccio porta occhiali.

Suddividendo in questo modo riuscirete a trovare subito quello che vi occorrerà, anche se avete voglia di cambiare borsa basta estrarre solo le pochette ed inserirle nella borsa che avete scelto.

Un organizzatore sarebbe un’alternativa alle pochette, non è altro che una borsetta con piccoli scomparti, in cui mettete tutto dentro. Al momento dell’acquisto valutate bene la dimensione, perchè deve contenere tutto quello che vi occorre e non solo si deve adattare a tutte le vostre borse.

5- Tenere a portata di mano alcuni oggetti: si in particolar modo quelli che prendete più spesso, come il cellulare, portafoglio e agenda con penna. Inoltre, mettete più in alto la pochette contenete le cose più importanti, così risparmierete un sacco di tempo nella ricerca. Per quanto riguarda il cellulare mettetelo in una tasca più comoda della borsa in modo che sia facile da prendere quando squilla.