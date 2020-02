Gel igienizzante mani fai da te: ecco come farlo a casa seguendo la ricetta corretta dell’Organizzazione mondiale della Sanità con pochi ingredienti.

L’emergenza Coronavirus ha fatto scattare la corsa al gel igienizzante per le mani diventato introvabili nelle farmacie e nei supermercati italiani. Esiste, tuttavia, una ricetta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che permette di realizzarlo a casa utilizzando pochi ingredienti facilmente trovabili.

Gel Igienizzante mani | Ecco come farlo a casa seguendo la ricetta dell’OMS a base di alcol etilico

Esistono diverse ricette per realizzare il gel igienizzante per mani in casa. Oltre alle ricette a base di aceto e Amamelide, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso la giusta ricetta per realizzare a casa un gel igienizzante per le mani evitando, così, di sborsare decine di euro per acquistare gel che, in assenza dell’emergenza del Coronavirus con il numero dei contagiati sempre più alto, costanno pochi euro.

Gli ingredienti della ricetta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per realizzare un litro di gel sono:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro.

Mettete il gel così realizzato in piccoli contenitori da portare sempre con voi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, inoltre, sul sito ufficiale, ricorda che il modo migliore per combattere la trasmissione di qualsiasi virus, non solo quindi il coronavirus, è lavora spesso e con cura le mani.

Il tempo necessario per lavare le mani ed eliminare ogni virus e batterio è di 60 secondi con una quantità di sapone sufficiente facendo attenzione a lavari i palmi delle mani, intrecciando le dita tra loro senza trascurare la parte del pollice. Dopo aver accuratamente lavato le mani, è consigliabile asciugarle con una salvietta monouso con cui richiudere il rubinetto per evitare nuovamente il contatto e buttare subito la salvietta stessa.