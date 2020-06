Ecco i videogiochi di cucina più gettonati | Divertiti con il cibo!

Cucinare è la tua passione? Che ne dici di dare il via ad un po di sano divertimenti da smartphone o pc giocando con il cibo? Abbiamo stilato per una lista di videogiochi subito disponibili per immergerti nel mondo virtuale della cucina. E allora cosa aspetti? Indossa il cappello da chef e inizia queste avventure culinarie!

La cucina è chimica, passione, fame, voglia ma anche divertimento. Se non eri già a conoscenza oggi scoprirai una serie di piattaforme virtuali accessibili per cucinare attraverso i dispositivi che usi di più. Ami la cucina? Scopri la lista dei videogiochi più divertenti a tema food!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Prepara una torta allo yogurt morbidissima grazie a questi facili trucchi!

La cucina in un videogioco

Il primissimo videogioco di cucina in assoluto fu Cooking Mama nel 2006 su Nintendo Ds. Grazie a questo gioco divertente era infatti possibile preparare tantissime pietanze seguendo via via tutte le fasi di preparazione del piatto finale. La novità era la funzionalità touchpad.

Il gioco quasi totalmente giapponese prevedeva il compito di sbloccare più ricette possibili così da raggiungere maggior punteggio. A questo gioco così in voga sbancò in seguito Giulia Passione, utilizzabile anch’esso su Nintendo ds strutturato con una formula poco dissimile dal primo.

A veicolare il videogames culinario la protagonista Lisa che si trova alle prese con la preparazione della cena per il papà che torna dal lavoro. Durante il gioco compare di colpo un angelo in suo aiuto che le permetterà di fare la conoscenza di un cuoco che le consiglierà moltissimi piatti da poter replicare nella realtà. Vediamo di seguito una lista di videogiochi da poter scaricare anche sotto forma di app su tablet e smartphone.

Ecco la lista dei videogiochi di cucina più gettonati | Nomi, funzionalità e app

Uno tra i tanti è sicuramente Overcooked, che vince il premio come videogioco britannico. Fruibile su Pc, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One parla di un vero e proprio staff di cucina che vede protagonisti 4 personaggi. L’obiettivo è quello di cucinare e servire ai tavoli nel minor tempo possibile.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cosa significa l’hashtag #foodporn su Instagram? | Storia e uso

Tutti i partecipanti di questo videogioco vivono in un mondo chiamato Regno delle Cipolle. Questo regno è minacciato dalla presenza di un demone che vuole a tutti i costi prendere possesso del paese. Tutti e quattro i cuochi sono così costretti a portare a termine pietanze e ordini in varie cucine fuori dal comune per portare in salvo il proprio paese.

Consigliabile giocare in compagnia per riuscire a coordinare nel miglior modo tutti gli step. Il ritmo frenetico lo rende un gioco alquanto dinamico, denso di sfide e competizione.

Passiamo a Cooking forever, app scaricabile da smartphone, si presenta in 19 ambientazioni differenti nelle quali poter cucinare le ricette della tradizione e non. Più ricette vengono sbloccate, più livelli vengono superati, più attrezzature per il ristorante si possono acquistare.

Abbiamo poi Cooking craze, questo è un gioco che ci permette addirittura di trasformarci in veri e propri chef al livello internazionale. Lo scopo del gioco è divenire infatti il più importante chef del mondo passando per i ristoranti più ambiziosi delle città più grandi. Il dettaglio più originale di questo videogame è che non si deve avere necessariamente una connessione ad internet.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Lo sapevi che puoi spremere il succo di limone senza tagliarlo?

Star chef si trova attualmente in cima alle classifiche dei giochi di cucina dell’App Store. Si procede attraverso un avvincente percorso che ci permette di salire di grado via via, da uno chef amatoriale ad uno chef professionista che dovrà poi confrontarsi con piatti di altissimo livello nei ristoranti più rinomati al centro delle città. Cercare di guadarsi le stelle e fare di tutto per tenersele è l’obiettivo.

Qui ci catapultiamo in un altro tipo di food, il gioco si chiama Food truck chef, si devono preparare per di più cibi istantanei, da portar via, formula take away. Le preparazione nelle quali dovrete cimentarvi saranno pollo fritto, taco, bagel, pretzel, hot dog e tutte le altre pietanze tipiche dei food truck.

Possibile inoltre lanciare delle sfide a qualcun’altro che si trovi in qualsiasi parte del mondo, la competizione verterà sull’organizzazione della cucina e sulla rapidità nel far uscire lo street food.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mantieni casa fresca senza usare l’aria condizionata con questi 6 facili trucchi!

In ultimo, anche se ne esistono diversi altri, citiamo anche Chef: a restaurant tycoon game, un gioco che spopola nel 2018, un’esclusiva pc, fruibile solo se acquistato e ancora in fase di revisioni e miglioramenti.

Entrare a far parte del mondo della cucina sarà il tuo obiettivo primario per poter usufruire di tutte le varianti delle ricette versione videogame. Non solo, potrai contribuire con il tuo tocco, i tuoi gusti a rendere l’assetto della cucina personale e stiloso così come la sala ristorazione. Giochi semplici, colorati e innovativi per colmare quei piccoli momenti morti della giornata e allontanare un tantino la mente dal tram tram quotidiano.

Fonte: (cookist.it)