La scelta del rossetto è sempre un dilemma per tantissime donne, come scegliere la nuance più adatta a voi? Come si deve applicare? Scopriamolo.

Il rossetto è il cosmetico più amato delle donne, l’ultimo step del make up che non può mancare per far apparire le vostre labbra più carnose e belle, indipendentemente dalla scelta del colore e se è opaco o lucido.

Inoltre può far aumentare il volume delle vostre labbra, facendolo apparire più grandi, ma quale il modo perfetto per applicare il rossetto? E quale è il colore più adatto a voi?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche suggerimento sia nella scelta del colore più adatto a voi che nell’applicazione perfetta.

Scegliere il rossetto: ecco la guida da seguire Come scegliere il rossetto? Scegliere il rossetto perfetto è sempre un dilemma per tantissime donne, la tonalità da scegliere dipende da diversi aspetti, perchè non sempre le nuance di tendenza sono adatte a noi. Ma noi vi diamo qualche consiglio da seguire in base all’abbinamento col resto del make up o a seconda dell’occasione. 1- Rossetto da abbinare al make up La scelta dipende molto dal make-up che avete utilizzato, perchè non ci devono essere dei contrasti di colore tra il trucco occhi e quello labbra. Se avete scelto un ombretto dalle tonalità calde come il marrone, il colore del rossetto più indicato è il rosa, se il make up scelto per gli occhi è l’azzurro o il verde, sulle labbra potete applicare un lucido trasparente o il rossetto dalle tonalità calde come l’arancione. Un consiglio importante da seguire è, se il trucco occhi, il blush sono tonalità molto intense è preferibile un rossetto nude e naturale. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Rossetto: ecco le tonalità da scegliere per donne bionde Nel caso di un trucco occhi neutro, il colore del rossetto più appropriato sarà nude, mentre il colore rosso si potrà abbinare con uno smokey eyes. 2- Rossetto da abbinare al colore dei capelli. Le donne dai capelli castani o neri, possono optare per diverse tonalità dal rosso intenso al porpora, anche il bordeaux va bene. Le donne dai capelli biondi o con riflessi dorati, possono scegliere le nuance chiare come il rosa e il pesca, ma se si ama tonalità forti, potete scegliere il fucsia o il rosso, assolutamente sconsigliate le tonalità molto più scure. Chi ha i capelli rossi o con riflessi ramati, possono scegliere rossetti color arancione, rosso ed beige, quindi le tonalità calde, anche in questo caso sono da evitare quelle scure. In definitiva, possiamo concludere dicendo che il rosso classico e i nudi sono adatte un pò a tutte le donne. 3- In base all’occasione. Il rossetto dal colore molto intenso non è sempre consigliato, sicuramente poco adatto a cene, aperitivi o altre occasioni durante le quali dobbiamo mangiare. In queste occasioni, sono adatti il gloss trasparente o un rossetto nudo, mentre quelli glitterati o dal colore metalizzato sarà sicuramente più adatto ad un occasione mondana.

Come applicare il rossetto

Non tutte sanno applicare il rossetto in modo perfetto, ma non scoraggiatevi ecco alcuni semplici consigli da seguire per non sbagliare.

Prima di applicare il rossetto è opportuno idratare le labbra con un burro di cacao o con una crema specifica.

o con una crema specifica. Disegnare il contorno labbra con una matita, che deve essere dello stesso colore del rossetto o di una tonalità più scura. La matita si dovrà applicare sul contorno labbra, ma non commettete l’errore di applicare la matita un po’ più in alto rispetto al contorno naturale per ingrandire le labbra, perché il risultato finale è finto e poco gradevole. Non è obbligatorio questo step, ma vi garantirà una maggiore durata, soprattutto nella zona del contorno.

