Le farfalle alla crema di asparagi sono un primo piatto leggero ma al tempo stesso gustoso, particolarmente adatto a questo periodo in cui si possono raccogliere le saporite verdure.

Avete un bel mazzo di asparagi appena raccolti ma le idee scarseggiano? Al di là di mangiarli lessati con un filo di olio e un pizzico di sale, peraltro buonissimi lo stesso, vi proponiamo una ricetta molto gustosa tratta dal blog ‘Fatto in casa da Benedetta’ della cuoca blogger marchigiana, Benedetta Rossi, seguita da oltre due milioni e mezzo di followers.

Quella che vi proponiamo è una ricetta molto semplice, alla portata di tutti, ma anche molto gustosa. Le farfalle alla crema di asparagi, infatti, sono un primo piatto di pasta saporito, condito con una salsa verde ottenuta asparagi e formaggio spalmabile. Per chi non ha problemi di linea, si può usare in alternativa al formaggio, la panna da cucina.

Scopriamo insieme quali sono i passaggi per realizzare questo primo piatto dal sapore primaverile.

Farfalle alla crema di asparagi un primo piatto primaverile

Ingredienti per 4 persone

350 g di farfalle

350 g di asparagi

1 bicchiere di acqua

1/2 cipolla

100 g di formaggio spalmabile

Preparazione Per preparare le farfalle alla crema di asparagi partiamo proprio da loro. Li tagliamo a pezzettini eliminando la parte finale più dura del gambo che terremo da parte. Mettiamo il resto degli asparagi in un pentolino. Aggiungiamo un pizzico di sale e un bicchiere d’acqua. Mettiamo sul fuoco e facciamo cuocere per circa 10 minuti. Intanto prepariamo una pentola con acqua che porteremo a ebollizione per cuocere la pasta, a questa aggiungiamo la parte del gambo che avevamo scartato e tenuto da parte. Passati i 10 minuti controlliamo con una forchetta se gli asparagi nel pentolino sono cotti altrimenti lasciamo andare per qualche altro minuti. Una volta cotti togliamo il pentolino dal fuoco e selezioniamo le punte più belle da tenere come decorazione.

Quindi con un mixer ad immersione frulliamo gli asparagi dentro al pentolino in modo da ottenere una crema. Quando l'acqua della pasta bolle togliamo i pezzi degli asparagi e mettiamo il sale. Versiamo le farfalle e lasciamo cuocere a seconda del loro tempo di cottura.