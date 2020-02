Cosa cucino con gli Asparagi | 5 Ricette video salutari e light

Cosa cucino con gli Asparagi | Un ingrediente perfetto per pietanze gustose, salutari e light | Ecco 5 video ricette per prepararli al meglio

Gli asparagi sono piante erbacee che appartengono alla stessa famiglia di aglio e cipolla, ma con un gusto molto diverso e tantissime proprietà benefiche che li rendono l’ingrediente giusto per la realizzazione di tantissime ricette leggere, facili e veloci. Se la vostra domanda oggi sarà: “Cosa cucino con gli Asparagi”, eccovi accontentate: 5 ricette video pronte per voi.

Tra le proprietà degli asparagi, pronti per arrivare sulle nostre tavole in primavera, abbiamo innanzitutto un basso contenuto calorico con sole 24 kcal ogni 100 grammi di prodotto: sono perfetti, quindi, per chi ha bisogno di perdere peso.

La leggerezza dell’asparago si associa ad un alto contenuto di fibre e antiossidanti. Gli asparagi sono perfetti anche per chi soffre di diabete grazie al loro indice glicemico particolarmente basso.

Inoltre, sono privi di colesterolo e grassi dannosi, poveri di sodio e ricchi di proprietà di natura diuretica e disintossicante.

Per acquistare i migliori asparagi, assicuratevi prima di tutto che siano freschi, duri ma non legnosi e con le cime ben chiuse.

Il modo migliore per consumarli è crudi a fettine, conditi con sale, olio e limone oppure aggiunti all’insalata: in questo modo sarete sicure di non disperdere le preziose proprietà degli asparagi.

Se preferite mangiare gli asparagi cotti, preferite una breve cottura a vapore. Scopriamo ora le 5 ricette video da preparare a casa.

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con le Uova | Le ricette che si fanno in un attimo – VIDEO

Cosa cucino con gli Asparagi | 5 video ricette light

1. POLPETTE DI ASPARAGI – Ricetta Video

Ottime da servire come antipasto, queste polpette di asparagi possono essere fritte oppure cotte al forno per una pietanza più leggera, da preparare anche in anticipo e consumare a temperatura ambiente. Ingredienti e procedimento sono nel video tutorial.

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con il Radicchio rosso | 5 video ricette semplici e gustose

2. LASAGNE AGLI ASPARAGI – Ricetta Video

Un primo piatto primaverile perfetto per il pranzo della domenica, con questa lasagna agli asparagi originalissima e perfetta anche per chi segue un’alimentazione vegetariana: la video ricetta prevede uno sfizioso abbinamento con formaggio brie.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

3. RISOTTO CON ASPARAGI, SPECK E ZAFFERANO – Ricetta Video

Per un primo piatto a base di riso, questa armonia di sapori prevede l’abbinamento inedito tra speck, zafferano e asparagi. Semplice e veloce da preparare, seguendo le istruzioni che trovate nel video. Un primo piatto davvero salutare e leggero, perfetto per anche per chi vuole rimanere in forma senza rinunciare al gusto

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con la Zucca | 5 ricette in 5 minuti – VIDEO

4. FRITTATA DI ASPARAGI – Ricetta Video

Una ricetta facile e veloce per la realizzazione di un grande classico, da utilizzare come secondo piatto o per una cena leggera e veloce: stiamo parlando della frittata di asparagi, qui presentata in una versione tradizionale semplicissima da preparare.

5. ASPARAGI GRIGLIATI – Ricetta Video

Un contorno sfizioso e molto originale, che si presta a mille varianti a seconda del salume che sceglierete di utilizzare per avvolgere gli asparagi: speck, prosciutto cotto, lardo, pancetta… C’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con i Carciofi | 5 Ricette facili e veloci – VIDEO

Le ricette a base di Asparagi sono pronte per essere mangiate in famiglia o in compagnia di amici e parenti. Un Ingrediente davvero pratico, veloce da preparare e genuino. Perfetto connubio di sapore e delicatezza in cucina. Non mi resta che augurarvi buon pranzo!