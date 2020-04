Dieta senza sacrifici | le 5 verdure migliori per perdere chili

Se siete alla ricerca di una dieta senza sacrifici, le verdure devono essere in prima fila. Ecco le 5 verdure migliori per perdere chili con il sorriso

In mezzo a tutti gli alimenti indicati per una dieta senza sacrifici, le verdure sono certamente in cima alla lista. Ce ne sono molte che aiutano a mantenere la linea, ma le 5 verdure migliori per perdere chili sono anche tra le più comuni che portiamo in tavola.

Ricche di proprietà nutritive, povere di calorie, le verdure hanno tanti vantaggi. Sono facili da cucinare (anche se in alcuni casi non serve nemmeno), costano poco, fanno bene. Ma soprattutto sono un alleato potente per perdere peso in modo sano. Andiamo con ordine.

1. Lattuga

In tutte le diete, l’insalata fa la parte della regina e la lattuga è probabilmente quella più indicata. Fa parte di tutte quelle verdure a foglia verde che hanno vantaggi indubbi. Contengono molte fibre, ma anche vitamine e minerali. E poi riescono a saziarci con poco, a patto di condirle in maniera leggera. In 100 grammi di lattuga, ricchissima di acqua, ci sono solo 17 calorie. Ecco perché rappresenta il top.

2. Spinaci

Crudi, mescolati ad un’insalata, ma soprattutto cotti, gli spinaci vanno sempre bene anche perché possiamo abbinarli a tantissimi piatti. Leggeri e molto gustosi, gli spinaci sono ricchi di ferro, magnesio e calcio. Ma anche di vitamine come A, B1, B2, C, E e K e per 100 grammi di prodotto ci sono soltanto 23 calorie. Quindi, freschi o surgelati, gli spinaci rientrano assolutamente nelle verdure da privilegiare.

Cruda o cotta, le verdure che aiutano a perdere chili

3. Peperoni

Altra verdura perfetta per la dieta sono i peperoni, specie crudi: sono poveri di calorie (40 ogni 100 grammi) e pieni di vitamine e sali minerali. In più si tratta di una verdura che aiuta a bruciare le calorie dell’organismo e grazie alla capsaicina aumentano in maniera naturale la temperatura del corpo . Un processo che favorisce la perdita di peso.

4. Pomodori

In una dieta sana ed equilibrata i pomodori proprio non possono mancare A fronte di sole 20 calorie ogni 100 grami, abbondano di vitamine (come la A, B, C, B3 e K) e minerali quali calcio, zinco e fosforo. Anche in questo caso l’ideale è consumarli crudi. In insalata, oppure sotto forma di centrifugato.

5. Broccoli

Forse l’odore non è tra i più attraenti al mondi, ma certamente i broccoli sono da inserire in una dieta equilibrata.

Danno 34 per 100 grammi di prodotto e contengono molte fibre. Un modo per dare regolarità all’intestino tenendolo sempre mobile e pulito. Inoltre aiutano la ritenzione idrica e rinforzano il sistema immunitario.