Il pesce è un alimento facilmente deperibile e non solo, bisogna porre attenzione al momento dell’acquisto. Segui tutti i consigli per distinguere un pesce fresco da uno decongelato.

Il pesce è un alimento molto consumato che si presta alla preparazione di diversi piatti, è una carne leggera e delicata. E’ alimento rispetto ad altri più ostico, perchè bisogna fare una buona scelta al momento dell’acquisto per evitare spiacevoli inconvenienti dopo la cottura.

Il pesce si può acquistare fresco o congelato, entrambe le scelte vanno bene ma solo saper riconoscere quello fresco da quello decongelato. Si sa che se si acquista un pesce non fresco e non di qualità, non si può ottenere un piatto finito buono nel sapore e consistenza. Non solo la fase dell’acquisto è importante, ma anche la preparazione in cucina, perchè ci sono delle tecniche che permettono di ottenere un pesce buono.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pesce: tutte le proprietà e quanto bisogna mangiarne per dimagrire

Il pesce si deperisce facilmente, quindi cerchiamo di capire come riconoscere al momento dell’acquisto un pesce fresco e non solo come congelarlo e cucinarlo in modo perfetto.

Il pesce si può acquistare sia fresco che congelato, ma come riconoscere un prodotto fresco da uno decongelato?

Esaminiamo in dettaglio così da essere più attenti al momento dell’acquisto.

Quando il pesce viene pescato viene sottoposto ad un trattamento detto “ ghiacciatura”, viene completamente sommerso da ghiaccio in apposite vaschette, così si conserva meglio. Le imbarcazioni che invece rimangono in pesca più devono necessariamente congelarlo il pesce per non farlo deperire e lo conservano in celle frigorifere ad una temperatura standard di -18 °C. Quando si decide di acquistare il pesce fresco dal pescivendolo, deve essere consumato subito perchè il deperimento è molto veloce.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come congelare il pesce nel modo corretto – VIDEO

Ma come si può riconoscere se è un pesce fresco oppure no?

Ecco tutti i consigli da seguire:

odore: quando si entra in pescheria si sente subito se c’è un profumo di mare , delicato o non un odore sgradevole di putrefatto. In quest’ultimo caso, significa che il pesce è vecchio di almeno 3 giorni;

quando si entra in pescheria si sente subito se , delicato o non un odore sgradevole di putrefatto. In quest’ultimo caso, significa che il pesce è vecchio di almeno 3 giorni; occhio : è l’indicatore numero uno di freschezza del pesce, la pupilla deve essere di colore nera e brillante, inoltre deve essere convesso. Purtroppo con il passare del tempo, diventa grigio e non sarà più sporgente. Volendo potete fare una prova al momento dell’acquisto, provate ad estrarre il cristallino dalla pupilla, se è trasparente, il pesce è sicuramente fresco. Nel caso in cui è opaco, il pesce ha almeno 3 giorni, oppure è congelato e viene vendute per fresco;

: è l’indicatore numero uno di freschezza del pesce, la pupilla deve essere di colore nera e brillante, inoltre deve essere convesso. Purtroppo con il passare del tempo, diventa grigio e non sarà più sporgente. Volendo potete fare una prova al momento dell’acquisto, provate ad estrarre il cristallino dalla pupilla, se è trasparente, il pesce è sicuramente fresco. Nel caso in cui è opaco, il pesce ha almeno 3 giorni, oppure è congelato e viene vendute per fresco; pelle : non devono essere presenti decolorazioni, il colore deve brillante e iridescente . Inoltre il muco presente sulla superficie deve essere acquoso e trasparente;

: non devono essere presenti decolorazioni, il colore deve . Inoltre il muco presente sulla superficie deve essere acquoso e trasparente; branchie: devono essere di colore rosso vivo e senza muco, inoltre devono essere ben aderenti alla pelle;

devono essere di colore rosso vivo e senza muco, inoltre devono essere ben aderenti alla pelle; corpo del pesce: deve essere rigido e non floscio, se provate a prendere la coda, deve dondolare. Invece il pesce decongelato presenta un corpo flaccido e molle;

deve essere rigido e non floscio, se provate a prendere la coda, deve dondolare. Invece il pesce decongelato presenta un corpo flaccido e molle; ventre: deve essere elastico, senza macchie e compatto;

deve essere elastico, senza macchie e compatto; carne : deve essere brillante, soda ed elastica, provate a fare pressione con il dito devono ritornare subito nella loro posizione originaria se è fresco;

: deve essere brillante, soda provate a fare pressione con il dito devono ritornare subito nella loro posizione originaria se è fresco; colonna vertebrale: deve essere chiara, senza colorazione e resistente, di difficile rottura. Se state acquistando il pesce decongelato, la colonna vertebrale sarà rossa e si rompe facilmente.

Come conservare il pesce

Il pesce è un alimento che si deperisce facilmente, infatti dopo l’acquisto deve essere consumato subito a meno che non si decide di congelarlo. Il surgelamento è un trattamento che fa rallentare il deterioramento del cibo, in questo modo si va ad evitare la proliferare di microorganismi. E’ importante ribadirlo che le temperature basse non uccidono i microrganismi, ma si rallentano i processi enzimatici.

Dopo l’acquisto il pesce eviscerato, poi lavato sotto acqua corrente, si deve far sgocciolare bene, magari lo mettete in un colino o l’asciugate con la carta assorbente da cucina.

Se lo mangiate entro le 24 ore, il pesce può essere conservato in frigorifero, ma deve essere avvolto in una pellicola trasparente per alimenti se non si vuole lasciare l’odore in frigo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Scongelare e ricongelare gli alimenti si può fare? Quali sono i rischi?

In alternativa il pesce si può congelare ma solo se è fresco e non decongelato, ma in questo caso va conservato in un sacchetto per alimenti, adatto alla congelazione chiuso e privo di aria. Si deve sempre riportare la data di confezionamento così da tener sotto controllo la durata, inoltre si consiglia di congelare il pesce porzionato, in modo da scongelare solo la quantità necessaria.

Il tempo di conservazione del pesce varia in base alla quantità di grasso in esso contenuta, esaminiamo in dettaglio: