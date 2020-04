Michela Persico | Il “dolce” più ambito: la svolta culinaria della reporter

Michela Persico, celebre giornalista e fidanzata del calciatore della Juventus Daniele Rugani, si reinventa ai fornelli. I risultati, in quarantena, sembrano promettenti.

Questione di affinità, anche in quarantena. Lady Rugani, la giornalista Michela Persico, trascorre le giornate in casa assieme al compagno calciatore della Juventus Daniele Rugani. Mentre si continua a discutere riguardo la possibile ripresa del campionato di Serie A, per il momento ancora sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, l’avvenente reporter ne approfitta per dedicarsi ad hobby tanto diversi quanto utili.

Daniele Rugani, da buon difensore, incassa i risultati. Soprattutto in cucina, dove la Persico si lascia andare alle ispirazioni culinarie più disparate (complice, suo malgrado, l’isolamento forzato della coppia che in quarantena ci è andata prima degli altri dal momento che Rugani fu il primo caso di positività al COVID-19 in Serie A). La permanenza ai fornelli, quindi, diventa anche un modo per non pensare: l’aveva già fatto al suo compleanno, la Persico scelse (non a caso) di spegnere una candelina simbolica in compagnia dei followers attraverso un video celebrativo. Sullo sfondo una torta, che avrebbe condiviso con Daniele.

Michela Persico, cucina che passione: un nuovo talento per lady Rugani

Da allora non si è più fermata: una portata dopo l’altra, ricetta su ricetta. Dal dolce al salato, iniziando con i primi e finendo ai contorni. Senza soluzione di continuità, o meglio il rimedio è proprio quello di cercare di mangiare cibo sano e fatto in casa: unire l’utile al dilettevole è possibile. In particolar modo adesso che lady Rugani deve mangiare per due: la giornalista, infatti, è in dolce attesa.

Restando in tema di dolcezze, quindi, le attese diventano estenuanti quando sceglie di fare una delle sue torte preferite: alle voglie, specialmente in gravidanza, non si resiste. Allora via con la torta agli amaretti, una delle sue preferite.

Al punto da postare il risultato finale su Instagram, appannaggio esclusivo dei followers che non la possono mangiare ma potranno sicuramente prendere spunto per una nuova ricetta. Anche se la “portata più prelibata” resta il sorriso della ragazza: un ottimo ‘contorno’ – a proposito di cucina – prima del dolce. Perchè anche il gusto estetico, persino in cucina, ha la sua rilevanza.

