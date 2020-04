Alessia Macari | Prova costume superata, lady Kragl incanta su Instagram – FOTO

Alessia Macari, nota come “La Ciociara” di “Avanti un Altro”, si mostra in costume e ammalia i followers nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

È stata una Pasqua particolare per milioni di italiani quella appena trascorsa. In parecchi hanno dovuto rinunciare alla consueta gita fuoriporta che avrebbe contraddistinto, come ogni anno, per forza di cose, anche la Pasquetta. L’emergenza Coronavirus, invece, è stata il denominatore comune delle festività pasquali nel 2020.

Videochiamate all’ordine del giorno e tanti interrogativi, sarà possibile tornare alla normalità? La domanda più comune ha una risposta affermativa, l’altro quesito fondamentale è quando. Quest’ultimo assai meno prevedibile dagli esperti, c’è chi comunque azzarda un rapido ingresso nella fase due che prevederebbe (dal prossimo 4 maggio) una progressiva ripresa delle attività.

Alessia Macari, scampoli d’estate su Instagram

Anche i vip hanno trascorso i giorni di festa nelle loro abitazioni, qualcuno però ha risposto all’apatia di alcune ore con l’intraprendenza social: la Rete, infatti, ha dato una grossa mano a sconfiggere la noia in queste giornate verosimilmente tutte uguali. Ne sa qualcosa Alessia Macari, la celebre showgirl divenuta famosa grazie al suo avvenente e sensuale personaggio nel quiz di Paolo Bonolis “Avanti un altro”: “La Ciociara”.

La Macari ha tenuto compagnia ai followers di Instagram con scatti seducenti durante la quarantena: ha fatto lo stesso nel corso delle festività pasquali, una delle poche a potersi permettere già di indossare il costume. Il giardino di cui dispone, nella casa dove soggiorna con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl, le consente di prendere il sole senza abbandonare le mura domestiche e soprattutto di fare sfoggio del suo fisico conturbante. Valore aggiunto ad una femminilità senza eguali.

Alessia Macari si dice fiduciosa per il futuro: il Coronavirus sarà debellato quanto prima, nel frattempo tanto vale approfittare per mostrare il meglio di sé davanti ad una macchina fotografica. Il risultato è strabiliante, tant’è che i fan ringraziano sentitamente: Oliver Kragl è il suo follower numero uno, ma anche gli altri non smettono di seguirla. Con un personale del genere, accompagnato da un sorriso smagliante, sarebbe strano il contrario.

Visualizza questo post su Instagram Dietro la nuvola il sole splende ancora.☀️🦁 #cioci Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 14 Apr 2020 alle ore 2:24 PDT

