Dal corpo ai capelli al viso: ecco la guida per una bellezza fai da te in casa

Chiuse in casa, molte di noi tendono a trascurarsi, tanto non ci vede nessuno ed i centri estetici sono chiusi. Niente scuse, ecco una semplice guida per una bellezza fai da te completa…

Capelli in disordine, sempre in pigiama o in tuta, viso pallido. Immagino che questo sia l’aspetto che hanno molte donne ora che, chiuse in casa per il Coronavirus, non vedono amici, parenti e non devono andare in ufficio. E’ vero l’estetista ed il parrucchiere sono chiusi ma questo non vuol dire che anche da sole non possiamo prenderci cura del nostro aspetto. Ecco una piccola guida del benessere fai dai te…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle | 5 trattamenti di bellezza che non pensavi esistessero

I consigli per una cura totale del proprio aspetto, anche in casa

Partiamo dalle mani. Una manicure professionale ce la possiamo pure scordare, a meno che non siamo abituate a farcele da sole. In ogni caso prendercene cura è essenziale soprattutto ora che tra gel disinfettanti, lavaggi continui e l’utilizzo di guanti, le stiamo mettendo a dura prova per quanto riguarda l’idratazione della pelle e la consistenza delle unghie. Avere a portata di mano una buona crema idratante è quindi fondamentale. Usiamola in modo abbondante almeno la mattina appena sveglie e la sera prima di andare a dormire. Ricordiamoci di stenderla sulle mani ben asciutte, altrimenti il prodotto si diluisce e perde di efficacia. Se vogliamo un composto ancora più idratante, possiamo aggiungere alla crema qualche goccia di olio essenziale alla lavanda o un cucchiaio di olio di oliva e un pezzetto di banana frullata. Mescoliamo bene e applichiamo sulle mani e sulle cuticole, coperte da guanti, quelli classici per lavare i piatti, e teniamo in posa per mezz’ora. Alla fine possiamo sciacquare con acqua tiepida. Il risultato? Mani morbide come il velluto!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Bellezza | I 10 trucchi di bellezza che non conoscevi

Passiamo poi al viso. Prima di poter applicare qualsiasi prodotto o make up, la cute deve essere bella pulita. Anche qui una pulizia professionale è fuori discussione ma possiamo arrangiarci. Innanzitutto dobbiamo ricordarci di passare sempre il latte detergente ed il tonico mattina e sera anche se non ci siamo truccate. Se abbiamo acne ed impurità una volta a settimana possiamo applicare un cucchiaio di miele con un paio di cucchiaini di cannella e massaggiare il tutto sulla cute con un movimento dolce e circolare. Per le pelli più secche al miele va aggiunto un po’ di polpa di avocado. Bisogna lasciare il tutto in posa per 20 minuti e poi lavare con acqua tiepida. Anche per il corpo la parola d’ordine è idratazione. Oltre ad applicare la nostra crema preferita, usiamo un mix di sale marino, un cucchiaio di miele, due cucchiai di olio d’oliva e due di succo di limone spremuto. Possiamo aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale, se ci va. Dopo aver miscelato gli ingredienti in una ciotola, si applica il composto sulla pelle massaggiando con movimenti circolari e dopo qualche minuto si può sciacquare sotto la doccia. Per chi vuole contrastare anche la tanto odiata cellulite può usare sale grosso, succo di limone, olio d’oliva e la polpa frullata di quattro kiwi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 11 consigli di bellezza naturali per un corpo da favola dalla testa ai piedi

Per i capelli, oltre ad applicare la tinta fai da te di cui abbiamo già parlato, possiamo usare degli stratagemmi per far durare più a lungo l’ultimo colore fatto dal nostro parrucchiere di fiducia. Come? Usiamo un balsamo antiossidante, che conserva il ph naturale dei capelli e rallenta il processo di ossidazione, che fa sbiadire il colore. E poi olio d’argan per idratare e profumare la chioma.

Infine un automassaggio ci può aiutare a rilassarci, a ritrovare la calma e ridurre lo stress. Per massaggiare il viso possiamo picchiettare la pelle dal mento alle tempie e dal centro della fronte verso l’esterno, procedendo da basso verso l’alto e dal centro verso i lati. Lo stesso vale per il collo. Le gambe si massaggiano partendo dalle caviglie alle cosce, preferibilmente sedute sul letto.