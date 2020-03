Coronavirus | Placido Domingo peggiora: ricoverato in Messico

Placido Domingo è stato ricoverato in ospedale in Messico a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, precipitate nel corso dell’ultima settimana.

Il tenore Placido Domingo aveva sentito la necessità di comunicare la verità sul suo stato di salute direttamente a mezzo social, con un messaggio su Facebook in cui anticipava i principali di canali di stampa.

Positivo al Coronavirus, Domingo era stato tenuto sotto stretta osservazione a causa della sua età avanzata e, trascorsa una settimana, i medici hanno ordinato un suo immediato ricovero in ospedale.

Le ultime notizie in merito alle sue condizioni di salute sono state diffuse nelle ultime ore dalla CNN.

Placido Domingo ricoverato per Coronavirus

Stando alle informazioni diffuse dalla stampa internazionale, attualmente il tenore sta reagendo bene alle cure e quindi farebbe ben sperare per un suo prossimo recupero.

Naturalmente l’ottimismo dev’essere molto cauto in questi casi, soprattutto tenendo presente l’anzianità del famoso paziente.

C’è da aggiungere che Placido Domingo ha subito un colpo dietro l’altro negli ultimi mesi e che non è da escludere la funzione giocata dallo stress nel suo improvviso peggioramento.

Lo scorso Febbraio il tenore ha deciso di porgere delle pubbliche scuse e di assumersi tutte le proprie responsabilità in merito alle accuse di molestie che gli erano state rivolte da diverse donne dello spettacolo mondiale.

Il tenore è infatti stato travolto, come moltissimi altri uomini in vetta allo star system mondiale, dallo scandalo MeToo. Il tenore aveva scelto di negare tutte le accuse per diverso tempo, rifiutando di dichiararsi colpevole.

Solo lo scorso Febbraio la sua linea di difesa è completamente cambiata, portandogli un enorme danno di immagine e un’altrettanto enorme dose di stress.

A completare un quadro già estremamente difficile arrivò anche la notizia dell’annullamento di un suo spettacolo alla Zarzuela di Spagna, un celeberrimo teatro in cui il tenore avrebbe dovuto esibirsi. La cancellazione dello spettacolo fu dovuto proprio al MeToo, e al fatto che il mondo dello spettacolo spagnolo aveva voluto prendere le distanze da Domingo esprimendo solidarietà per le sue vittime.

A fronte della pessima notizia del peggioramento dello stato di salute del tenore, in queste ultime ore il mondo e l’Italia hanno accolto fortunatamente diverse buone notizie.

La prima è quella della fine dell’isolamento per il Principe Carlo, la seconda è quella delle dimissioni dall’ospedale di Piero Chiambretti e, infine, la completa guarigione del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

