11 consigli di bellezza naturali per un corpo da favola dalla testa ai piedi

Astuzie naturali di bellezza più tramandate

Più belle dalla testa ai piedi con questa mappa di trucchetti naturali più tramandati e più validi. Dai capelli ai piedi, scopri il consiglio che cancella la tua imperfezione e goditi la tua rinnovata bellezza.

1/Capelli da sogno

Le donne thailandesi sfoggiano capelli favolosi nonostante vento sole e salsedine perchè usano questo rimedio naturale da sempre. Se vuoi sfoggiare capelli da sogno non hai alternative, devi affidarti all’olio di cocco. Puoi miscelare l’olio di cocco all’ olio di mandorle o olio di macadamia. Questo rimedio è efficace per migliorare la crescita dei capelli e per ottenere capelli più folti e forti. E’ sufficiente un impacco da applicare sulle radici almeno una volta alla settimana, per 10 minuti prima di procedere al normale lavaggio. Ti potrebbe aiutare anche sapere quali sono i 10 errori che commetti sempre quando ti lavi i capelli.

2/Sopracciglia e ciglia più folte

Un altro valido alleato di bellezza è l’olio di ricino. Puoi utilizzare il pennello del mascara per applicarlo su ciclia e sopracciglia indebolite e sarai sorpresa dal suo effetto potente sulla crescita dei peli soprattutto in caso di sopracciglia rade che hanno perso il loro volume o presentano buchi. Se vuoi approfondire l’argomento sui benefici dell’olio di ricino: Usare l’olio di ricino per far ricrescere capelli e sopracciglia.

3/Ridurre le occhiaie

Ti sforzi di dormire a sufficienza e usi delle creme apposite eppure al risveglio le tue occhiaie sono ancora li a marcare il tuo viso. Quello che devi fare è usare il caffè. Secondo questo studio intitolato “Valutazione dell’efficacia clinica e della sicurezza di un cuscinetto oculare contenente caffeina e vitamina K a base di olio emulsionato” pubblicato sul National Library of Medicine questo ingrediente sarebbe efficace nella lotta contro le occhiaie. Per avvalersi di questo rimedio basta mescolare il caffè macinato con olio di cocco, essenziale per idratare la zona molto sensibile del contorno occhi. Lasciare agire per 15 minuti e risciaquare. Eseguite questo trattamento una volta alla settimana e vi libererete delle occhiaie per sempre.

4/Rimuovere i punti neri

I punti neri sono un vero incubo. Compaiono su mento, naso e sulla fronte, saltano agli occhi e sono altamente antiestetici. Fortunatamente per liberarsi di loro esistono rimedi naturali molto efficaci. Un rimedio molto noto è il seguente: mescola un cucchiaio di farina, 1 cucchiaino di miele e un cucchiaino di acqua. Applicare la maschera sui punti critici, lasciala in posa per 15 minuti prima di rimuoverla e dì addio ai punti neri. Ti potrebbe interessare anche questo rimedio a base di bicarbonato di sodio: punti neri addio con il bicarbonato di sodio.

5/Sbiancare le ascelle

Le ripetute rasature o cerette possono ingrigire la pelle delle ascelle. Per ovviare a questo antiestetico problema puoi usare la patata. uesto ortaggio è nota per il suo potere sbiancante. Per prevenire o limitare il grigiore della pelle, trita delle patate e lasciale sulle ascelle per almeno un’ora prima di risciacquare con acqua calda.

6/Ridurre la cellulite

L’argilla verde è un rimedio valido contro la cellulite come prova questo studio pubblicato sul National Library of Medicine: “Riduzione della cellulite mediante compresse di erbe tailandesi modificate”. Mescolalo con 5 cucchiai di argilla verde e 10 cucchiai di acqua calda fino ad ottenere una pasta omogenea, stendila sulle aree interessate dalla cellulite e avvolgi tutto con una pellicola trasparente usata per gli alimenti. Lascia riposare per un’ora. Per rimuovere il trattamento, sciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

7/Gambe lisce

Questo metodo è ancestrale. La depilazione con lo zucchero non solo non irrita la pelle, ma rimuove i peli più ostinati dalla radice. Basta mescolare 2 bicchieri di zucchero e ¼ di succo di limone con ¼ bicchiere d’acqua. Riscalda tutto a fuoco basso fino ad ottenere una pasta dorata omogenea. Applicare questa preparazione sulle gambe come fosse una ceretta a caldo e rimuoverla con uno strattone. Inoltre lo zucchero è un perfetto esfoliante per eliminare le cellule morte massaggiato sulla pelle inumidita.

8/Talloni lisci e morbidi

Per talloni a prova di sandali, morbidi e lisci, basta optare per un pediluvio mescolando mezza tazza di bicarbonato di sodio, 1 tazza di aceto e due tazze di acqua calda. Immergi i piedi in questo bagno per 20 minuti e poi asciugali. Se vuoi scoprire tutti gli altri rimedi leggi anche: Talloni screpolati | rimedi naturali per averli più morbidi.

9/Unghie forti e brillanti

Le unghie hanno bisogno di cure ricorrenti per evitare che si indeboliscano e si sfadino o spezzino. L’olio d’oliva è ricco di vitamina E, un elemento essenziale per donare forza alle unghie. Si può mescolare l’olio di oliva con olio di cocco per un effetto più potente. Se hai esagerato con le dosi, puoi conservare la miscela in un barattolo ed applicarla su base settimanale. L’lio di oliva è un rimedio naturale molto valido, scopri i suoi 9 utilizzi alternativi più sorprendenti

10/Una carnagione chiara

Per avere una carnagione radiosa, priva di macchie le nonne consigliano di utilizzare il carbone nero. Mescolare un cucchiaio di gelatina alimentare ammorbidita in acqua e strizzata con 2 cucchiai di carbone nero attivo macinato. Metti il ​​preparato a scaldare a bagnomaria fino a quando non si trasforma in gelatina, se necessario aggiungi dell’acqua. Applica il composto sul viso come una maschera e lascia agire per 30 minuti.

11/Lenire una scottatura solare

Dopo un’esposizione eccessiva al sole la pelle si può scottare. Per ovviare a questo problema, il bicarbonato di sodio è un rimedio ottimo. Mescola questo prodotto con acqua per creare una pasta da applicare sulla pelle. Questo allevierà immediatamente il fastidio della scottatura.

Alla ricerca dei rimedi della nonna più gettonati per la bellezza abbiamo scoperto un rimedio delle nonne per aumentare il seno che consiste di applicare vasellina ogni notte sul seno e dentifricio sul capezzolo per 30 giorni pubblicato dal portale spagnolo www.saludeficaz.com. Secondo il portale il metodo sarebbe estremamente valido.