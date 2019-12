Pelle | 5 trattamenti di bellezza che non pensavi esistessero

La bellezza è un obiettivo per tutti, ma davvero le persone sarebbero disposte a tutto pur di apparire sempre giovani? Ecco 5 trattamenti di bellezza che non pensavi esistessero e che ti lasceranno a bocca aperta.

I trattamenti di bellezza possono davvero diventare un’esperienza al limite, una prova di coraggio da parte di molte donne pronte a sottoporsi a qualsiasi trattamento che assicuri loro una ruga in meno. Pioniere di questo ‘mood’, le sorelle Kardashian che ogni giorno sperimentano prodotti nuovi tra cui la famosa maschera Hanacure che una volta applicata regala l’aspetto di una pelle invecchiata e solcata dal tempo.

Esistono però trattamenti davvero incredibili che promettono una pelle perfetta alle donne più coraggiose, eccone 5 che non pensavi esistessero.

Cinque trattamenti di bellezza che non pensavi esistessero

Se siete impressionabili, questi trattamenti di bellezza potrebbero davvero turbarvi, ma esistono e alcune donne ci si sottopongono consapevolmente, certe di ottenere risultati strabilianti.

Trattamento Hu Liao

Si tratta di un trattamento di bellezza che ha avuto la sua origine in Cina. Consiste nello stendere sul viso, sulla schiena e sulle gambe un telo di spugna imbevuto di alcool e di una lozione particolare a cui poi si darebbe fuoco. Le fiamme arderanno per qualche secondo prima di essere spente. L’effetto anti età sarebbe assicurato.

Geisha Facial

Un trattamento a base di escrementi di rondine che vengono raccolti, purificati e resi polvere. La polvere bianca ottenuta, sembrerebbe ricca di guanina, urea ed enzimi che aiuterebbero la pelle a restare giovane e regalerebbero un incarnato perfetto.

Vampire Face Lift

Si chiama trattamento PRP e va eseguito da un medico. Il trattamento consiste nel prelevare del sangue dalla persona che vi si sottopone. Questo sangue viene centrifugato e iniettato sotto cute attraverso una iniezione o dei piccoli forellini. Questo trattamento stimolerebbe la produzione di collagene attraverso i benefici contenuti nelle piastrine.

Il massaggio con gli schiaffi

Il massaggio Thailandese con gli schiaffi sarebbe stimolante, anti età e stimolante per la circolazione sanguigna. L’operatore schiaffeggia in modo deciso il cliente in viso. Questo trattamento servirebbe a rimodellare l’ovale del viso e scolpire i lineamenti.

Le lumache

La bava di lumaca è uno degli ingredienti più richiesti ed utilizzati nelle creme di bellezza. Ma il trattamento più audace, consiste nell’applicare delle lumache vive sul volto del cliente e lasciarle libere di girare per veicolare la loro bava direttamente sulla pelle da trattare. La bava di lumaca è ricca di acido ialuronico.