Sfruttiamo il tempo che abbiamo a disposizione per una skincare routine completa. Ecco tutti i consigli che arrivano dalla Corea…

In tempo di quarantena abbiamo tutto il tempo del mondo per dedicarci alla bellezza della nostra pelle. Proprio dalla Corea arrivano i consigli per una skincare routine completa. Gli step da seguire sono tanti ma i risultati sono garantiti: pelle distesa, compatta e luminosa. E alla fine del periodo di isolamento non sembrerà che stiamo rimasti reclusi dentro le quattro mura di casa ma anzi saremo invidiati da tutti perché sembrerà che siamo appena tornati da una vacanza rigenerante.

Ecco tutti gli step per una perfetta skincare routine coreana

Una routine di bellezza che si rispetti parte dalla detersione della pelle per rimuovere ogni residuo di make up e pulirla da ogni tipo di sporcizia. Per questo si può utilizzare un’acqua micellare, un prodotto bifasico o un olio o burro struccante massaggiando il prodotto sulla cute per poi risciacquarlo accuratamente. In passato vi avevamo già parlato dello struccante giusto per una pelle perfetta. Un altro prodotto che i coreani consigliano è il detergente schiumogeno che si utilizza sia al mattino che alla sera per rimuovere i residui oleosi. Ne esistono di vario tipo e per ogni tipologia di pelle. Uno step da non dimenticare e da ripetere un paio di volte a settimana è quello dell’esfoliazione per togliere la pelle morta e donare nuova linfa vitale al nostro viso. Si possono utilizzare i normali scrub meccanici oppure i peeling chimici adatti per le pelli più sensibili.

Un grande alleato della nostra bellezza è il tonico perché contiene principi attivi, serve a riequilibrare il PH della pelle e a far penetrare meglio i prodotti che si andranno ad applicare successivamente. Ne esistono in commercio diversi: purificanti, astringenti, illuminanti, idratanti, anti-age, anti macchia, lenitivi, l’importante è scegliere quello più adatto per sé. Le maschere in tessuto sono forse trai prodotti della cosmetica coreana più amati e conosciuti. Sono preformate, da poggiare sul volto ed impregnate di siero e principi attivi. Si lasciano agire dai 15 ai 30 minuti e poi si rimuovono. In alternativa ci sono le maschere in crema, ma quelle sono abbastanza note da noi. Un altro cosmetico eccezionale è il siero perché è ricco di sostanze attive come vitamine, acido ialuronico, collagene, peptidi. Si può applicaremattina e sera e si può diversificare in base alle esigenze, ad esempio illuminante per il giorno e anti-age per la sera. In un precedente articolo vi avevamo spiegato le 6 routine che ci rendono belle in inverno.

Per uno sguardo fresco, riposato e disteso efficace è il contorno occhi. Ce ne sono per ogni necessità: per chi ha borse ed occhiaie, anti rughe, idratanti, estremamente nutrienti. Per il giorno è meglio utilizzare qualcosa di più leggero che non interferisca con il trucco, mentre la sera si può osare con prodotti più corposi, all’occorrenza da lasciare in posa anche come fossero una sorta di impacco o maschera.

Un prodotto base che bene o male usiamo tutti è la crema viso che regalaidratazione, nutrimento, elasticità, protezione e compattezza alla pelle. Proprio dopo la crema, prima di andare a dormire, si può scegliere di concludere la propria routine applicando una sleeping mask, ovvero una maschera notturna, da lasciare agire mentre si dorme, per svegliarsi al mattino con il viso fresco e riposato.

di Maria Lucia Panucci