Amla | tutte le proprietà e i benefici per la pelle

L’Amla è un rimedio naturale davvero prezioso per la salute e la bellezza della nostra pelle. Eccone tutte le proprietà e i benefici.

L’Amla detta anche Uva spina Indiana, è un piccolissimo frutto ricco di proprietà benefiche per il benessere dell’organismo, in particolare per la nostra pelle e anche per i capelli. Questa pianta ricopre un ruolo molto importante nella medicina tradizionale indiana e nell’ayurveda e nasce dalla pianta Phyllatus emblica, che trova la sua origine nel sud-est asiatico. Il frutto dell’Amla è tondo e di colore giallo verde ed è ricchissimo di proprietà benefiche.

Scopriamo tutti i benefici e le proprietà curative di questa pianta, chiamata anche frutto di lunga vita, in particolar modo per la bellezza della nostra pelle.

Amla indiana | tutte le proprietà per il benessere del nostro organismo

Il frutto dell’Amla indiana è un vero concentrato di salute e benessere per il nostro organismo, ricco di sostanze antiossidanti contrasta l’azione dei radicali liberi in vari organi del corpo, anche sulla pelle. Oltre ad essere un potente anti età è un ottimo rimedio naturale per rafforzare il sistema immunitario difendendoci proteggendo il corpo in modo profondo.

L’Amla è anche un potente antinfiammatorio soprattutto in casi di artrite e inoltre è dimostrata la sua azione inibente della glicemia. Viene utilizzata anche per combattere i batteri e visto il suo alto contenuto di minerali e vitamine può considerarsi un vero elisir di salute.

Per quanto riguarda il benessere e la bellezza della pelle, l’Amla me migliora la tonicità e l’elasticità ed è ottima come ingrediente nelle formulazioni di creme anti age. Per l’utilizzo topico del rimedio, si possono trovare l’olio e la polvere di Amla nelle migliori erboristerie, e questi due rimedi si possono utilizzare per il trattamento della pelle.

L’olio è un ottimo purificante per la pelle del viso e del corpo e applicato ogni sera sulla pelle umida diventa un potente anti rughe. Se si vuole godere a pieno di un trattamento d’urto si potrà miscelare la polvere di amla con un idrolato di rosa, un cucchiaino di miele e 10 gocce di olio di Amla. Dopo aver miscelato ed ottenuto un composto omogeneo, si potrà applicare sul viso con un pennello, lasciando in posa la maschera per almeno 30 minuti.

