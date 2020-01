La nostra pelle molto spesso, soprattutto con l’età che avanza può presentare delle macchie scure molto fastidiose. Ecco alcuni rimedi naturali che aiutano a schiarirle.

Le macchie scure delle pelle sono una problematica molto diffusa e purtroppo non interessano soltanto le pelli mature ma anche quella delle donne più giovani. Le cause possono essere di tipo genetico, ormonale, ambientale e di età, ma scopriamo come prevenirle e ridurle utilizzando anche dei rimedi naturali molto efficaci.

Prendersi cura delle nostra pelle ogni giorno, proteggendola dall’azione dei raggi solari è il primo e più potente modo di prevenire e ridurre la comparsa di macchie scure sulla pelle del viso, delle mani e del decollete.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Beauty routine serale | perchè è importante farla

Macchie scure della pelle | come prevenirle e ridurle

Le macchie cutanee sono una problematica davvero molto diffusa tra le donne di ogni età. Le cause della loro comparsa possono essere diverse, da quelle ormonali, ambientali, chimiche e anche legate all’età, ma vediamo cosa sono e come prevenirle e ridurle con alcuni rimedi naturali.

Capita molto spesso di ritrovarsi in prossimità di zigomi, naso, mani e decollete delle macchioline scure, degli accumuli di melanina ben visibili che fanno apparire l’epidermide invecchiata e imperfetta. Questo fenomeno interessa donne di diverse fasce di età e può avere diverse cause:

1- Ormonali

Le macchie scure della pelle, possono comparire in particolari momenti della vita di una donna come la gravidanza, quando il fenomeno prende in nome di ‘cloasma gravidico’ o anche in menopausa.

2-Ambientali

Se l’esposizione al sole viene fatta in modo sbagliato, senza l’applicazione di un fattore di protezione molto alto, la pelle può macchiarsi in modo importante.

3-Farmacologici

Alcuni farmaci rendono la pelle fotosensibile, per questo, come indicato nel loro foglietto illustrativo, andrebbero presi alla sera in modo da tenere la pelle lontano dai raggi solari per le ore successive all’assunzione del farmaco.

In ogni caso, la prevenzione resta sempre la scelta migliore rispetto al ricorrere ad una cura dopo la comparsa delle macchie. Curare la pelle ogni giorno, non vuol dire soltanto applicare creme, lozioni e tonici, ma anche massaggiare la pelle del viso, delle mani e del decollete per mantenere il micro circolo attivo e drenare i liquidi in eccesso.

Per prevenire le macchie, si dovrebbe applicare ogni giorno una crema con fattore di protezione 30 in inverno e 50 in estate, questa è una delle cure preventive più semplici ed efficaci a cui ricorrere.

Assumere un alimentazione ricca di vitamine, anti ossidanti e minerali è anche un valido aiuto per mantenere la pelle giovane e priva di macchie. Inutile specificare quanto il vizio del fumo contribuisca all’invecchiamento precoce della pelle e alla comparsa di macchie cutanee. Per quanto riguarda i rimedi per prevenire e ridurre le macchie cutanee, il primo in assoluto è il peeling che può essere fatto con prodotti chimici o naturali.

Esistono in commercio prodotti in crema o liquidi che si applicano sul viso per un tempo prestabilito per poi essere risciacquati o neutralizzati oppure creme che al loro interno presentano una percentuale di acido glicolico o acidi della frutta.

Tra i rimedi naturali per ridurre le macchie cutanee spicca la liquirizia, che può essere trovata come ingrediente principale di creme schiarenti naturali. Anche il succo di limone può essere un valido aiuto per eseguire un esfoliazione leggera delle pelle. Per le macchie più grandi e persistenti, si potrà invece ricorrere alle mani del chirurgo estetico che potrà eliminarle con il laser o con un peeling profondo. In ogni caso tutti questi trattamenti andranno fatti nei mesi freddi e non a ridosso dell’estate.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle | il programma detox per averla perfetta