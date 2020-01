Carnevale 2020 | Ecco quando inizia e quando finisce

Il Carnevale è quella festa tanto attesa soprattutto dai più piccoli di cui ogni anno si stenta a capire la data di inizio. Ecco quando inizia e finisce nel 2020.

Carnevale è una delle feste più colorate e attese dell’anno, soprattutto dai bambini, ma è anche accompagnata ogni volta da un grande enigma che tutti si pongono, la data dell’inizio dei festeggiamenti, la fine è comunque dettata dal Martedì grasso, giorno prima del Mercoledì delle ceneri che segna l’inizio della Quaresima.

Anche la data d’inizio è segnata da un particolare periodo vissuto dalla Chiesa cattolica, la la domenica di Settuagesima, che è celebrata 70 giorni prima della domenica di Pasqua. Ma scopriamo quali sono le date di inizio e fine del Carnevale 2020.

Carnevale 2020 | le date dell’inizio e della fine

La data di inizio del Carnevale coincide con la domenica di Settuagesima, che si celebra 70 giorni prima della domenica di Pasqua. In questo anno coincide con domenica 9 Febbraio, questo sarà il giorno in cui si inizieranno i festeggiamenti ufficiali, in cui si potranno portare in passeggiata bimbi mascherati e in cui i coriandoli invaderanno strade, scuole e anche le nostre case.

Le maschere, non saranno la sola tradizione con cui il Carnevale anche quest’anno ci riempirà gli occhi di colori, ma anche la cucina, porterà nelle case il profumo dei dolci tipici come le frappe e le castagnole, oltre a tutti i dolcetti e le ricette tipiche di ogni regione d’Italia che delizieranno il palato.

La data della fine del Carnevale 2020, sarà 40 giorni prima della domenica di Pasqua con il Martedì grasso che si festeggerà il giorno prima del mercoledì delle ceneri. Quest’anno il martedì grasso e la fine del Carnevale sarà il 25 Febbraio.

Carnevale 2020 quindi inizierà il 9 Febbraio e finirà il 25 Febbraio. Non ci resta che cominciare a pensare ai costumi da indossare!

