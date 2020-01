Pelle | il programma detox per averla perfetta

La stagione invernale volge al termine e presto la pelle tornerà ad essere protagonista. Ecco il programma detox da seguire in tre semplici ma importanti passaggi.

La bella stagione sta per arrivare e la pelle tornerà ad essere esposta al sole, e soprattutto ad essere mostrata tra le pieghe di abiti freschi e leggeri. Perché il grigiore dell’inverno sia solo un brutto ricordo, possiamo prenderci cura dell’epidermide in modo semplice ma efficace con un programma detox casalingo che ci assicuri una pelle idratata, luminosa e priva di imperfezioni. Scopriamo tutti i passaggi fondamentali per ritrovare una pelle radiosa e pronta per accogliere le prime giornate di Primavera.

Il programma detox per ritrovare una pelle radiosa

La pelle è uno degli organi più esposti e che necessitano di cura e protezione. L’incedere delle stagioni passa anche attraverso la nostra epidermide ed il freddo, l’aria secca che si genera negli ambienti casalinghi e lavorativi, consegna alla bella stagione una pelle opaca, ingrigita e molto spesso asfittica e con punti neri.

Un programma detox che elimini impurità e tossine dalla pelle è il passo giusto per ritrovarla radiosa e perfetta ai primi raggi di sole. La pulizia e il drenaggio della pelle, dovrà essere seguito con una beauty routine ma anche dall’interno con l’assunzione di integratori e anche dei liquidi indicati, prima fra tutti l’acqua.

Il programma si svilupperà in tre fasi, scopriamo quali:

1- Drenare

Le tossine, che si accumulano in tutti i tessuti, andranno eliminate dalla pelle attraverso l’assunzione di liquidi. Bere almeno un litro e mezzo di acqua ogni giorno, naturale a temperatura ambiente, sarà il primo passo per liberarsi dalle tossine. Se poi all’acqua verranno alternate delle tisane specifiche a base di sostanze drenanti, il risultato sarà presto visibile.

2-Purificare

La pelle andrà purificata ogni giorno attraverso una routine fatta di detergente e tonico, ma quello che non dovrà mai mancare sarà lo scrub settimanale. Esfoliare la pelle per eliminare le cellule morte sarà fondamentale per ritrovarla luminosa e permettere ai trattamenti di agire e arrivare in profondità.

3- Trattare

I trattamenti di bellezza della pelle andranno rinnovati scegliendo delle creme e delle lozioni a base di vitamine, collagene e acido ialuronico. Via libera ai booster e ai sieri dalle potenti proprietà idratanti, illuminanti e elasticizzanti. Per le pelli più mature, è il momento giusto per un peeling chimico, fatto da mani esperte.

