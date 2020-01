Le donne curvy, spesso hanno difficoltà nella scelta dei capi di abbigliamento, ma non è così difficile. Segui i nostri consigli per sfoggiare un look impeccabile. Chi ha detto che per vestirsi alla moda si deve avere un fisico mozzafiato? Non è necessario avere la taglia 42 , ma si può valorizzare il proprio fisico anche con qualche taglia di troppo.

E’ importante innanzitutto che ogni donna stia bene con se stessa, le donne curvy possono sfoggiare senza nessun problema un look all’ultima moda, così da essere belle e affascinanti.

Noi di Chedonna.it vi diamo qualche consiglio su come vestirsi per essere sempre alla moda.

Donna curvy: come vestirsi

Molte donne si chiedono quale è l’abbigliamento giusto per sfoggiare un look perfetto, che esalti la bellezza, anche con qualche chilo di troppo.

Le donne curvy devono seguire una serie di regole importanti, per evitare errori, ecco quali.

1- Puntare sulla parte del corpo che vi piace di più

E’ importante slanciare la vita, così da renderla più armoniosa, inoltre pensate alla parte del corpo che vi piace di più e puntate proprio su quella. Ecco alcuni esempi per capirci meglio:

décolleté seducente: optate per abiti, camicie, top e maglie che abbiano lo scollo a “V” oppure a stile impero. Le scollature consigliate sono quelle rotonde o a barca ,ma solo se non avete le spalle molto larghe. Evitate scollature troppo eccessive, come push up o troppi centimetri di pelle in vista, che sono poco eleganti;

optate per abiti, camicie, top e maglie che abbiano lo scollo a “V” oppure a stile impero. Le scollature consigliate sono quelle rotonde o a barca ,ma solo se non avete le spalle molto larghe. Evitate scollature troppo eccessive, come push up o troppi centimetri di pelle in vista, che sono poco eleganti; risaltare i fianchi : slanciare la vita alta, magari con pantaloni alti in vita, perchè quelli bassi tendono a rendervi più goffe;

: slanciare la vita alta, magari con pantaloni alti in vita, perchè quelli bassi tendono a rendervi più goffe; mostrare le gambe: perfette in questo caso sono le gonne leggermente sopra al ginocchio, magari a ruota, che ricorda un pò lo stile anni 50.

2- Slanciare la figura

Si sa che ogni donna che indossa le scarpe con il tacco, slancia la figura esaltando qualsiasi capo di abbigliamento. I migliori alleati delle donne sono le gonne e i pantaloni a vita alta, da abbinare a top e camicie aderenti a body, oppure un bell’abito a tubino o un abito svasato. Sono da preferire capi dalle forme morbide con tessuti fluidi, magari abbinando una cintura in vita, scegliete con la scollatura a “V” che contribuisce ad “allungare” la silhouette. Anche le giacche corte e gli scaldacuore sono perfette per slanciare la figura.

3- Nascondere i difetti

Tutte le donne che riscontrano dei difetti nel proprio fisico, li possono nascondere, come il décolleté prosperoso, non piace mostrarlo a tutte, perchè non ci si sente a proprio agio.

Le donne che si imbarazzano di mostrare il proprio dècollètte, possono indossare un reggiseno contenitivo. Anche nel caso in cui avete la pancia e fianchi evidenti, potete mascherarli con body e panciere contenitive, per poi indossare pantaloni o gonne ampie in modo da non evidenziare la biancheria sottostante.

4- Vestirsi alla moda

Si può seguire la moda, anche se siete curvy, senza rinunciare a certi capi, tonalità e fantasie materiali e colori.

Sicuramente dovete scegliere capi che vi donano di più e che vi fanno stare bene con voi stesse, non deve mancare la fantasia, sbizzarritevi ad inventare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Se il rosa confetto è il colore del momento, e a voi non vi dona proprio, potete scegliere un accessorio che crei distacco, come una sciarpa o una borsa.

5- Equilibrio

Equilibrio, è la parola d’ordine, se non amate i pantaloni skinny e le gonne fascianti potete indossarli, abbinando su una blusa o una camicia morbida, ma sempre con le scarpe con il tacco.

Se amate le tonalità forti come il rosso, l’arancione il verde acido, e non solo anche le stampe floreali a pois, limitatele a un solo capo e abbinatele a tonalità basic, senza mai esagerare.

Il segreto è evitare gli eccessi, sono sconsigliati: