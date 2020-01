Pelle perfetta | il segreto è lo struccante giusto

Una bella pelle è una pelle pulita e per detergerla ogni giorno e assicurarci di farla respirare il segreto è trovare lo struccante giusto.

Pulire la pelle ogni giorno mattina e sera è il segreto per averla sempre perfetta, giovane e soprattutto luminosa. Il prodotto che non dovrebbe mai mancare è lo struccante, soprattutto per le ‘makeup addict’ che non si accontentano di un tocco di blush e un gloss sulle labbra.

Le nuove formulazioni dei prodotti di makeup sono senza dubbio molto performanti ma hanno anche il potere di occludere l’epidermide in modo importante. Struccare perfettamente la pelle e detergerla in modo giusto, è fondamentale perché respiri e accolga i trattamenti che si applicano sia al mattino che per la beauty routine serale. Ma scopriamo come scegliere quello giusto!

Lo struccante | segreto per una pelle sana e luminosa

Un detto popolare dice che ‘quando ci si trucca, ci si strucca’ ed è verità assoluta. Andare a dormire con il trucco sulla pelle può portare a conseguenze disastrose e ad un invecchiamento precoce dell’epidermide. Struccarsi e detergere la pelle in profondità al contrario, sono i segreti per averla belle, pulita e tonica per anni.

Bando alla pigrizia quindi, nel nostro beauty non dovranno mancare uno struccante di qualità ed un detergente adatti al nostro tipo di pelle e soprattutto alla tipologia di trucco che utilizziamo ogni giorno. Se siamo delle patite dell’incarnato perfetto e dei prodotti come primer e fondi coprenti, lo struccante dovrà essere rigorosamente bifasico, così come se utilizziamo un makeup occhi tenace con mascara e eyeliner waterproof.

Per le giovanissime che iniziano ad utilizzare i primi prodotti di makeup, un’acqua micellare sarà perfetta per pulire la pelle dai residui di trucco. Allo struccante però, dovrà succedere un buon detergente che si potrà scegliere in diverse formulazioni. Per una pelle grassa, via libera a tutti gli schiumogeni privi di tensioattivi, mentre per le pelli più delicate un detergente lattiginoso o in gel saranno perfetti. Una volta massaggiato sul viso e sugli occhi, il detergente andrà risciacquato accuratamente con acqua tiepida e ultimo step da non sottovalutare, sarà quello dell’applicazione di un buon tonico.

Il tonico potrà essere picchiettato su viso e collo con un dischetto di cotone o vaporizzato sulla pelle dopo averlo travasato in un piccolo contenitore spray. La pelle sarà pronta per accogliere i trattamenti notturni e ricevere l’idratazione e la nutrizione di cui necessita. Al mattino, basterà pulire il viso con il detergente e tonificarlo.

