Non è semplice realizzare un trucco occhi perfetto, ma se seguite i nostri consigli potete evitare 10 errori. Scopriamo quali sono.

Il trucco occhi non è semplice da realizzare, perchè basta commettere qualche piccolo errore e la parte del fascino femminile, svanisce nel nulla.

Si sa che gli occhi sono lo specchio dell’anima di ogni donna, se applicate bene il make up non avrete problemi. Il trucco conferirà intensità allo sguardo, valorizzandolo al meglio, scopriamo però quali sono gli errori che si commettono quando si truccano gli occhi.

Trucco occhi: errori da evitare

Molte sono le donne che non sanno come truccare gli occhi, infatti il più delle volte commettono errori durante l’applicazione. E’ opportuno seguire dei consigli utili per valorizzare al massimo lo sguardo.

1-Make up marcato su occhi e labbra Bisogna decidere su quale parte del viso si vuole puntare lo sguardo: occhi o labbra? Si deve scegliere una sola zona, un trucco molto marcato, creerebbe una vera e propria maschera sul viso, con un effetto finito orrendo. Un trucco elegante, raffinato e allo stesso tempo sexy, punta su un trucco occhi d’effetto, ma con le labbra con un rossetto nude. Oppure se volete, truccare le labbra, puntate su un rossetto con una tonalità decisa, lasciando il trucco occhi più leggero. 2- Non applicare ombretti in crema sulle palpebre Questo non va mai fatto, in quanto la loro consistenza molto pastosa, va ad evidenziare antiestetiche righe nella congiunzione fra la fissa e quella mobile. Quindi è consigliato applicarlo solo se siete delle persone esperte, oppure lo potete applicare semplicemente nella parte della palpebra fissa. In questo modo si va ad evitare spiacevoli segni. 3- Non applicare il primer Per garantire un risultato perfetto, è necessario applicare sempre un primer, prima dell’ombretto, un prodotto che il più delle volte viene sottovalutato e non sempre è presente nel beauty di ogni donna. Il primer, permette di far durare più a lungo l’ombretto, non solo va a migliorare la performance del cosmetico, inoltre va ad ottimizzare la resa degli ombretti. Con applicazione del primer, i colori degli ombretti, saranno più luminosi.

4- Mai ombretto nero E’ il nemico numero uno del make up, soprattutto per le donne meno esperte, a meno che non vi piace l’occhio cerchiato da panda. Se volete avere uno sguardo intenso, potete applicare l’ombretto nero, ma dovrete essere brave con le sfumature, concentrandovi solo dalla metà della palpebra verso l’esterno. In questo modo, vi concentrate con le tonalità più chiare nella parte interna dell’occhio, alla fine poi, applicate un pò di correttore, facilitando l’operazione con un cotton fioc. 5- Attenzioni agli occhi piccoli Le donne che hanno un taglio di occhi piccolo, non devono rimpicciolirli ulteriormente con il trucco, bisogna scegliere delle nuance che vanno ad ingrandire lo sguardo. Ecco cosa evitare: non utilizzare l’ombretto nero

applicare la matita o eye-liner con una riga sopra le ciglia superiori e sotto: in questo caso sarebbe opportuno, applicare la matita nella parte inferiore esternamente, poi sfumarla un pò. La parte superiore della palpebra va truccata con un ombretto con una tonalità più chiara, così va ad ingrandire lo sguardo. 6- Non definire le sopracciglia Per valorizzare il make up occhi, non si deve mai sottovalutare le sopracciglia, fondamentali in quanto fanno da contorno allo sguardo. Se non siete molto esperte, recatevi ad un centro estetico, vi fate definire le sopracciglia, in modo che abbiano una forma naturale ed armonica, adatte alla forma del vostro viso. Stabilita la forma, delineate sempre con una pinzetta, curandole quotidianamente, aiutandovi con i pettinini e matite per uniformarle. Dovrete solo eliminare i peli superflui, senza modificare la forma, così si va a risaltare lo sguardo.

7- Non fissare il trucco

Fissare il trucco, è un operazione fondamentale, per garantire un make up perfetto e a lungo, non occorre tempo, basta applicare un pò di cipria, dopo aver messo l’ombretto. 8- Non considerare il colore degli occhi Il colore degli occhi è davvero importante per il trucco, non deve essere mai sottovalutato. In base al colore vanno scelte le nuance di ombretto. Per esempio le donne che hanno gli occhi marroni, le tonalità di ombretto consigliate sono: il grigio, il celeste, il verde e il viola. Se avete un animo rock, potete osare con ombretti dalle tonalità metalliche, che vanno dal bronzo all’oro. Chi ha gli occhi chiari, come l’azzurro, può spaziare dal viola al grigio, se sono verdi invece, anche lo stesso verde è perfetto, oppure il marrone, viola, bronzo o blu scuro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Makeup: trucco da copiare per chi ha occhi marroni

9- Truccarsi senza struccarsi