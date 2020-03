Quarta Repubblica | Nicola Porro, conduttore di rete 4, è risultato essere positivo al tampone del Coronavirus. Il suo programma è stato sospeso

Il conduttore Nicola Porro è risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo Mediaset ha scelto di sospendere la messa in onda del programma di approfondimento Quarta Repubblica.

Cosa andrà in onda al suo posto? Ci sarà un’edizione speciale di Stasera Italia. Quarta Repubblica è rimandato a data da destinarsi.

Nicola Porro, questa sera, sarà in collegamento dalla sua abitazione per lo speciale che andrà a sostituire il suo programma di approfondimento. Mediaset ha consigliato a tutti i collaborati e allo staff del conduttore di restare in casa, al fine di non diffondere un’eventuale positività al coronavirus.