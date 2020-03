Le Coppette di tiramisù con la colomba sono un’idea intelligente per riciclare il classico dolce pasquale che avanza. Un gusto unico, da provare.

A Pasqua, come a Natale, il problema è uno solo: come riciclare gli avanzi? Queste coppette di tiramisù con la colomba (che abbiamo trovato su Ricetta.it )sono perfette come dolce da portare in tavola anche nei gironi successivi. Per concludere un pasto, per una merenda golosa, se vogliamo anche come colazione.

Il tiramisù è una delle ricette classiche nelle case degli italiani. Qui rivive in una versione ancora più golosa, utilizzando tocchetti di colomba al posto dei classici savoiardi come base. E nella crema entra anche il Gran Marnier, un liquore delicato a base di arancia. Se però la servite anche ai bambini, potete eliminarlo utilizzando solo il succo d’arancia.

Potrebbe interessarti anche: Cosa cucino con gli Asparagi | 5 Ricette video salutari e light

Coppette di tiramisù con la colomba, ricetta di riciclo

Queste delicate coppette di tiramisù con la colomba possono essere conservate in frigorifero per 24-48 ore, coperte con la pellicola trasparente.

Ingredienti (per 4-6 coppette)

180 g colomba

250 g mascarpone

3 uova

80 g succo d’arancia

1 scorza d’arancia

20 ml Grand Marnier

40 g cioccolato fondente

60 g zucchero semolato

Preparazione:

La ricetta delle coppette di tiramisù con la colomba parte proprio dal dolce pasquale. Affettate la colomba e con un coppapasta da 8-10 cm (oppure un bicchiere rotondo) ricavate una serie di dischetti. Poi metteteli su una teglia da forno, rivestita con carta forno e infornatele per 10 minuti a 160°. A metà della cottura, giratele per farle dorare su entrambi i lati

.

Intanto che aspettate, potete preparare la crema. Separate gli albumi dai tuorli e con una frusta elettrica sbattete i tuorli insieme allo zucchero. Quando il composto comincia a schiumare, aggiungete il mascarpone poco alla volta sempre con le fruste e inglobate. Quando il composto sarà bello spumoso, aggiungete anche la scorza di un’arancia non trattata grattugiata e mescolate con un cucchiaio di legno o una spatola.

A parte, in un’altra ciotola, sbattete anche gli albumi montandoli a neve ben ferma. Poi aggiungeteli al composto a base di di tuorli e mascarpone. mescolando con delicatezza. Fate sempre gesti dal basso verso l’alto affinché non si smonti la crema. A parte spremete l’arancia, filtrando poi il succo con un colino per non avere semi o parti filamentose. In questo succo versate anche il Grand Marnier e mescolate.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Su un tagliere sminuzzate il cioccolato e tenetelo da parte e poi sarete pronte per assemblare. Prendere delle coppette da dolce o da gelato e alla base mettete un cucchiaio di crema al mascarpone. Poi un dischetto di colomba e bagnatelo con il succo d’arancia arricchito con il Gran Marnier.

E ancora uno strato di crema, quindi le scaglie di cioccolato e ripartite con un dischetto di colomba, la bagna all’arancia e le scaglie di cioccolato.

Infine mettete le coppette di tiramisù con la colomba in frigorifero per almeno un’ora prima di servirle.