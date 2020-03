GF Vip | Sossio Aruta si è lamentato di Antonio Zequila, definendolo una persona vecchia e sofferente

E’ tempo, come sempre, di polemiche alla quarta edizione del GF Vip. Nemmeno il coronavirus riesce a fermare gli animi dei concorrenti di Alfonso Signorini ed in parte è decisamente meglio così, visto che offrono al pubblico del piccolo schermo materiale per distrarsi.

Il nuovo entrato Sossio Aruta, senza mezze misure, ha criticato l’atteggiamento di Antonio Zequila che nella casa proprio non riesce a concepire che anche gli altri concorrenti di genere maschile possano riscuotere un certo successo al di fuori del reality show di canale 5. Antonio, infatti, si è vantato di aver fatto numerose cose nella sua vita prima dell’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma il commento del compagno di Ursula Bennardo non è certo tardato ad arrivare.

“E’ normale che tu abbia fatto determinate cose prima di me, sei più vecchio! Io sono otto anni più giovane e sono ancora fresco” ha commentato Sossio Aruta stufo di Antonio Zequila al GF Vip. “Tu sei davvero sofferente, ti metti sempre in mezzo anche quando non c’entri nulla!” ha concluso il concorrente. Antonio, stranamente, ha reagito con il sorriso di fronte a queste affermazioni. Che sotto sotto sia vero?

Leggi anche:

Coronavirus | Il figlio di Fabio Testi a Shanghai: “Ci stiamo riprendendo”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Sossio Aruta fa una confessione inaspettata al GF Vip: “L’ho fatto tutta la settimana”

Ma da dove è nata questa lamentela di Sossio Aruta, che di recente è stato sgridato da Teresanna Pugliese al Grande Fratello Vip?

L’ex calciatore si stava vantando che una volta segnato il suo primo goal in serie B, preso dall’euforia, si era lasciato andare alla passione, andando a letto con sette donne diverse in una settimana. La confessione, come prevedibile, ha fatto sorridere Antonio Zequila al GF Vip, di recente sua madre ha rivelato il contenuto di una telefonata con Adriana Volpe, visto che per lui quel tipo di incontri era nella media e non certo una cifra di cui vantarsi.

Leggi anche:

Antonella Elia e Valeria Marini hanno litigato per Senise? Il retroscena

Dopo questo momento, durante la diretta di mercoledì prossimo, Sossio Aruta al GF Vip sceglierà di nominare Er Mutanda?