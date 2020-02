Come preparare la Colomba pasquale a casa | Ricetta originale – VIDEO

Come preparare una buona colomba pasquale a casa | La ricetta originale e tutti i passaggi per portare in tavola il simbolo della bontà. Scopri anche il video con le 3 ricette: colomba classica, limone e cioccolato

Preparare la colomba pasquale a casa è un’impresa davvero ardua e lunga da sostenere in quanto richiede dei tempi di preparazione infiniti. Ed ecco perché oggi proponiamo questa ricetta veloce, adatta a chi vuole cimentarsi, in poco tempo, nella creazione del dolce tipico pasquale. La soddisfazione di portare in tavola il dolce tipico di Pasqua fatto con le vostre mani “sante”, non ha eguali. Quindi provetti chef, vediamo gli ingredienti che ci serviranno e come poter iniziare partendo proprio dall’impasto base e dai suoi ingredienti.

Colomba pasquale | La ricetta originale da fare a casa

La colomba di Pasqua è un dolce tipico del periodo pasquale a base di uova, burro, farina, zucchero e canditi. Questi sono gli ingredienti base, noi aggiungiamo per creare una colomba da 750 grammi:

Ingredienti:

Farina tipo 00 – 350 grammi

Uova 3

Zucchero bianco 150 grammi

Latte 190 ml

Burro 85 grammi

Lievito in polvere per dolci 1 bustina

Granella di zucchero 50 grammi

Crema alla nocciola 3-4 cucchiai

Colomba pasquale originale | Procedimento per l’impasto base

Una volta che avete sul vostro tavolo di lavoro tutti gli ingredienti necessari, procedete con il primo passaggio: l’impasto base della colomba pasquale. Quindi come prima cosa:

Mettete zucchero semolato e le uova intere all’interno di una ciotola e sbattetele con una frusta elettrica per 10 minuti circa fino a far gonfiare il composto.

A parte, tagliate il burro a tocchetti e mettetelo in un pentolino a bagnomaria, fatelo sciogliete e lasciatelo intiepidire.

Montate le uova con lo zucchero, aggiungete pian piano il burro sciolto e intiepidito, il latte e amalgamate, a fruste spente, con movimenti lenti e delicati per non smontare l’impasto.

Dopodiché setacciate la farina e il lievito in polvere, mescolateli per bene e aggiungeteli al vostro impasto, sempre mescolando con delicatezza e con movimenti lenti e continui dall’alto verso il basso.

Quindi aggiungete altra farina solo dopo che la precedente è stata assorbita dall’impasto e lavoratelo per una quindicina di minuti.

Versate il composto in uno stampo per colombe, livellatelo e avrete la base della colomba.

Ora procedete a riempire l’impasto della colomba. Ovviamente la versione che vi propongo io non è così semplice, prevede infatti l’aggiunta di qualche cucchiaio di crema alla nocciola, sparso qui e lì sulla superficie della colomba.

Infine, non poteva mancare il tocco tipico da colomba pasquale: la granella di zucchero , anch’essa la potete reperire facilmente negli ipermercati ben forniti. Mettetene una generosa quantità, che copra uniformemente tutta la superficie della colomba.

, anch’essa la potete reperire facilmente negli ipermercati ben forniti. Mettetene una generosa quantità, che copra uniformemente tutta la superficie della colomba. Scaldate il forno statico a 180° C e poggiatela su una teglia da forno, lasciandola cuocere per circa 40 minuti o fino a quando, infilando uno stuzzicadenti di quelli lunghi al centro del dolce, non ne uscirà asciutto. Sfornare e lasciar raffreddare. Questa colomba non si conserva per molto tempo, anche a causa della lievitazione rapida e dell’impasto decisamente differente da quello della classica colomba pasquale, vi consiglio quindi di mangiarla in un paio di giorni.

Consigli preziosi per colombe pasquali alternative

La ricetta della colomba pasquale appena vista prevede una farcitura con crema di nocciole e una copertura di granella di zucchero. Un’alternativa classica e squisita è l’aggiunta, oltre alla granella, di mandorle intere a copertura della colomba pasquale, oppure di canditi, che potrete aggiungere direttamente all’interno dell’impasto. Ottima anche l’uva sultanina o le gocce di cioccolato fondente, in base ai vostri gusti, ovviamente potete sbizzarrirvi come volete.

Potete fare anche una colomba pasquale senza glutine utilizzando farina di riso e amido di mais al posto della farina di grano tenero. Possiamo anche optare per una colomba vegana senza latte, senza uovo e senza burro. Leggera e deliziosa al contempo. Questa colomba non si conserva per molto tempo, anche a causa della lievitazione rapida e dell’impasto decisamente differente da quello della classica colomba pasquale. Quindi, il consiglio in tal caso è consumarla nel giro di pochi giorni, avendo accortezza nel richiuderla per bene dopo l’utilizzo, solo così manterrà intatte tutte le sue proprietà nutritive e il suo sapore, la fragranza nonché la morbidezza del suo interno. PS: da provare la mattina tuffata nel latte, squisita!

Colomba pasquale | 3 ricette diverse: limone, classica, cioccolato – VIDEO