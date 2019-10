Pasta e ceci leggera, ricetta vegetariana

Pasta e ceci leggera, una ricetta semplice e molto gustosa. Provatela e casa e ve la chiederanno più spesso.

Pasta e ceci leggera, una ricetta vegetariana e vegan che potete preparare tutto l’anno non soltanto nei mesi freddi. Il segreto? Potete mangiarla anche tiepida e il risultato finale sarà lo stesso, una bontà paradisiaca.

La pasta e ceci leggera è un piatto della tradizione popolare che si prepara in diverse regioni d’Italia. Cambiano leggermente gli ingredienti, perché c’è chi mette la cipolla e chi per insaporirla usa una fetta di prosciutto crudo o la cotenna. In questo caso abbiamo deciso di proporre una ricetta light, sostanziosa e saporita ma facilmente digeribile per tutti.

Questa è pasta e ceci, quindi sulla scelta del protagonista principale siete liberi. C’è chi spezza gli spaghetti o le tagliatelle. E chi invece punta su formati di pasta piccoli, come i ditalini rigati. Oppure una via di mezzo, come le mafaldine. E i ceci? Vanno bene sia quelli secchi che quelli precotti.

Va bene tutto, perché alla fine il gusto sarà intenso e avvolgente, come una carezza.

Pasta e ceci leggera, pronta in mezz’ora

Pochi ingredienti, tutti semplici da mettere insieme. Ecco perché la pasta e ceci leggera è ideale per la famiglia ma anche per un pranzo con gli amici.

Ingredienti (per 2 persone)

140 g pasta corta

350 g ceci cotti

10 g concentrato di pomodoro

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio olio extravergine d’oliva

prezzemolo

sale e pepe nero

Preparazione:

La parte più lunga della preparazione è quella legata ai ceci. Se avete deciso di usare quelli secchi, metteteli a bagno la sera prima come fate solitamente con i legumi. Poi metteteli a bollire e cuoceteli fino a quando non diventano morbidi. Ricordatevi però di non eliminare l’acqua di cottura perché servirà dopo.

In una pentola capiente fate rosolare l’aglio nell‘olio extravergine. Quindi aggiungete i ceci frullandone una porte creando una crema densa. Poi aggiustate di sale e pepe. Verso la fine mettete anche il concentrato di pomodoro, allungate con un po’ d’acqua e cuocete per 5-6 minuti.

A quel punto eliminate l’aglio e versate la pasta direttamente nella pentola con il condimento. Allungate con l’acqua della cottura dei ceci, per dare ancora più gusto. Il procedimento è lo stesso di un risotto, come si fa con il brodo. Continuate così fino a quando anche la pasta non sarà cotta. A quel punto lasciate riposare qualche minuto lontano dal fuoco.

Servite con una spolverata di prezzemolo tritato e un filo d’olio nel piatto. E buon appetito.

