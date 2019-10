Seawards chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Seawards sono un duo musicale formato da Loris e Giulia. Il primo ha 21 anni e viene da Udine è un chitarrista folk acustico e ama ascoltare principalmente la musica anni ’80 come i Led Zeppelin e Pink Floyd. Ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva solo 11 anni ed ha proseguito gli studi presso la Rock School di Londra.

Lei invece ha 20 anni e viene da Imperia, è la voce del gruppo ed ama ascoltare principalmente la musica pop ed elettronica. Giulia ha svelato che il nome del duo musicale significa verso l’orizzonte del mare e poi ha aggiunto: “Noi ci siamo incontrati dopo le audizioni perché alle audizioni io mi sono presentata sembro e come Seawards ma con un altro chitarrista che poi per una scelta di vita ha deciso di non suonare mai piú. Per fortuna ci siamo messi in contatto subito e abbiamo iniziato a provare il giorno dopo le auditions. Abbiamo visto che la cosa funzionava, abbiamo continuato il programma e siano piaciuti. Ora siamo arrivati qua, per fortuna”

Nome gruppo: Seawards

Età: 21 anni

Data di nascita: 2015

Luogo di nascita: Udine/Imperia

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantanti

Account social: Instagram

Seawards: Instagram e vita privata

I Seawards non sono molto attivi sui social. Il loro account Instagram è seguito da 10,9mila persone e conta solo 44 post. Amano condividere principalmente selfie, video in cui cantano, foto insieme che riguardano la loro passione. Sui social è possibile trovare numerosi profili falsi ma il loro account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembrano avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo la loro partecipazione a X-Factor. Invece per quanto riguarda la loro vita privata non sappiamo praticamente niente neanche se tra i due ci sia qualcosa di tenero.

Seawards: carriera

Seawards si formano come duo nel 2015. Una prima svolta nella loro carriera è l’incontro con il cantautore Zibba, che decide di produrre il loro primo EP, 85BPM, pubblicato nel giugno 2017. Quest’ultimo ottiene un discreto successo, grazie anche al singolo Tickling, che entra in alta rotazione su MTV. L’anno successivo il duo musicale realizza il loro primo vero album, anticipato dai singoli Walls e Fools. Il disco esce il 14 dicembre 2018 per l’etichetta di Zibba, la Platonica.

Nel 2019 decidono di partecipare al talent show, X-Factor, in onda su Sky. Nel corso del programma riscontrano molto successo e apprezzamento sia parte del pubblico che dei giudici, Infatti riescono a conquistare uno dei dodici posti per i. Live.

Dopo la vittoria ai BootCamp hanno dichiarato: “Il momento del verdetto è stata tipo l’ansia peggiore che abbiamo avuto fin’ora. Nel momento in cui ha scelto noi dando la motivazione del nostro carattere, intanto mi ha fatto super piacere pero c’è stato anche tanto dispiacere per i Keemosabe”

Seawards: testo inedito “Fools”

Don’t tell anyone

We were in love

Don’t tell anyone

You made me laugh

We were two

Young kids in a bar

Bored about our life

And getting drunk

Righting all the wrongs

I had a vision we were lost

Walking like their Gods

Thinkin’ ‘bout the lines we crossed

I just wanna be

I just wanna be a fool

‘cause there is something wrong

I see shadows in my room

I just wanna feel

I just wanna feel vibes too

Burning in my lungs

Took me 20 years to bloom

We’re like a

Sad song in a car

We’ll float

Till we grow up

The city is burning

We’re singing in a park

Can you feel

The crazy adrenaline rush?

But baby I wasn’t wrong

And we are cold again like ghosts

I gave you all my thoughts

And you should tie every dots

I just wanna be

I just wanna be a fool

‘cause there is something wrong

I see shadows in my room

I just wanna feel

I just wanna feel vibes too

Burning in my lungs

Took me 20 years to bloom

I thought we were great

But everything is fake

You put that in my brain

But now it fade away

I really felt alone

I shouldn’t have shown

You left me on my own

And I would have flown

I just wanna be

I just wanna be a fool

‘cause there is something wrong

I see shadows in my room

I just wanna feel

I just wanna feel vibes too

Burning in my lungs

Took me 20 years to

Bloom

