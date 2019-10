Scopri chi è Marco Mazza, ex single di Temptation Island sbarcato poi come corteggiatore in quel di Uomini e Donne.

Nome: Marco Mazza

Marco Mazza Data di nascita: 17 giugno 1996

17 giugno 1996 Età: 23 anni

23 anni Segno zodiacale: gemelli

gemelli Professione: perito agrario, modello

perito agrario, modello Luogo di nascita: Bergamo

Bergamo Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: /

Un diploma da perito agrario mai sfruttato per inseguire il sogno del mondo dello spettacolo.

Sebbene attualmente sembra che lavori in un negozio, forse una ferramenta come si evince dia social, il ragazzo ha affidato la sua carriera ai programmi targati Maria De Filippi. Temptation Island prima e Uomini e Donne poi, sono i must del piccolo schermo a cui il ragazzo ha affidato le sue speranze di successo.

Prima ancora però Marco Mazza si è lanciato nel mondo della moda con piccole esperienze sulle passerelle e shooting fotografici, l’ultimo dei quali per Clara Couture, un brand che propone abiti da sposo.

Anche la carriera da calciatore è stata una porta per il successo per Marco Mazza, chiusasi però troppo in fretta. Il ragazzo militava nell’Albinoleffe ma ha dovuto abbandonare il suo sogno per la rottura di un crociato.

Che il piccolo schermo possa esser finalmente la strada giusta per conquistare la popolarità? Solo il tempo saprà dircelo, intanto però proviamo a conoscere meglio il giovane Marco Mazza.

Marco Mazza Instagram

Sembra essere complicato persino scoprire la sua data di nascita. I profili social di Marco Mazza non svelano molto del ragazzo se non la sua passione per lo sport, come il nuoto e il ballo latino americano, e quella per gli animali, in particolare i cani (ha un volpino di nome Toby).

A ciò si aggiungano tante foto con le amici, ricordi di viaggi e di aperitivi su e giù per il mondo, oltre a numerose foto che testimoniano un bellissimo rapporto con suo fratello, Mattia.

Sul suo profilo Instagram campeggia infine il motto “never a failure, always a lesson” (“mai un fallimento, sempre una lezione“) ma anche un post con la citazione del suo rapper preferito, Mr Rain, estratto di un suo concerto con una frase nella quale descrive la sua passione per i pezzi del rapper:

“mi vengono i brividi ogni singola volta che ascolto una sua canzone, con la quella voce, perché ogni sua parola la sento dentro di me, come se avessimo vissuto le medesime cose“

Tutto ciò è valso a Marco Mazza quasi 10mila follower. Un inizio più che promettente per un ragazzo tanto giovane e all’inizio della carriera.

Marco Mazza Temptation Island

Nell’ultima edizione nip di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia nel 2019, Marco Mazza fa il suo esordio sul piccolo schermo.

Purtroppo però il ragazzo di Bergamo non è riuscito ad emergere e a far breccia nel cuore di una delle ragazze fidanzate. Evidentemente il suo fisico atletico e prestante non è stato sufficiente per centrare l’obbiettivo ma una certa disinvoltura davanti le telecamere si è comunque fatta notare.

Tutto ciò assieme a una condizione da single che, almeno a detta di Marco, perdura dal 2017 gli ha aperto le porte di un altro programma firmato Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Marco Mazza Uomini e Donne

Le prime fanpage pronte a supportare il giovane bergamasco sono già sbocciate sul web e ciò nonostante il trono rosa di Uomini e Donne sia iniziato da poche settimane.

La stessa Tina Cipollari del resto, nonostante la sua lingua sempre pronta al veleno, ha accolto di buon grado l’ingresso di Marco Mazza come corteggiatore di Uomini e donne.

La conduttrice Maria De Filippi le ha chiesto: “cosa ha Marco che non va?” . L’opinionista ha prontamente risposto: “no no, ha tutto che va bene!”.

La prima ad esser stata colpita esteticamente da Marco è stata, ahimè, Sara Tozzi, tronista che poi ha abbandonato anzitempo il trono. A quanto pare la ragazza durante la registrazione di mercoledì 25 settembre, ha spiegato di aver capito di provare ancora un sentimento per l’ex fidanzato, cosa che le ha impedito di continuare il suo percorso in quel di Uomini e Donne.

Come procederà dunque ora il percorso di Marco Mazza nel programma di Canale Cinque? Non ci resta che aspettare qualche puntata per sapere come si evolverà la situazione.

Assieme a Marco anche Javier Martinez è arrivato in quel di Uomini e Donne e il suo futuro nel programma appare tutto fuorché incerto: il ragazzo sta infatti letteralmente facendo strage di cuori.

