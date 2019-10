Torino: 5 bambini dell’asilo investiti da un suv, uno è gravissimo

A Chieri, vicino all’asilo “La casa nel bosco”, 5 bambini sono stati investiti da un SUV, uno é molto grave.

5 bambini investiti da un suv – Fonte: Leggo.it

Uno dei 5 bambini investiti, tutti tra i 3 e i 4 anni, si troverebbe in ospedale in condizioni gravissime. Anche altri due piccoli sono stati portati in ospedale, mentre i restanti due bambini non hanno riportato ferite gravi al punto da ricorrere alle cure ospedaliere.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 vicino all’asilo “La casa nel bosco” della città di Chieri.

Uno dei cinque bambini sarebbe stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso. Il piccolo dovrà subire un intervento neurochirurgico. Ha riportato lezioni al cranio, all’addome e al torace, per il momento la prognosi è riservata.

Gli altri due bambini, anch’essi trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita e hanno riportato ferite da codice giallo, uno, e da codice verde l’altro. Gli altri due bambini non hanno riportato ferite per cui ricorrere alle cure ospedaliere.

I Carabinieri hanno già avviato le indagini per capire le dinamiche dell’incidente.

Stando ai primi accertamenti sembrerebbe che il suv, una Toyota Land Cruiser, sia scivolato all’indietro travolgendo i cinque bambini.

Non è ancora chiaro chi sia il proprietario del veicolo, ma si sa per certo che la macchina era in discesa, e che probabilmente era stato lasciato il freno a mano non tirato correttamente.

Gli inquirenti, dopo aver sequestrato il mezzo, stanno accertando se a causare il movimento della vettura sia stato un guasto tecnico o qualcos’altro.

Di: LUCIA SCHETTINO

