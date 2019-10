Bolivia: padre violenta la figlia come regalo per il suo 13esimo compleanno

In Bolivia, un padre violenta la figlia come regalo per il suo 13esimo compleanno. L’uomo dichiara: “Non avevo soldi per farle un regalo”.

Padre violenta la figlia in Bolivia

Lo scorso 4 ottobre, nella cittadina di Chipaya, in Bolivia, un uomo 32enne è stato sorpreso mentre violentava la figlia. A scoprirlo è stata la madre, che ha subito chiamato la polizia. L’uomo si è giustificato dicendo: “Non avevo soldi per farle un regalo. Così ho deciso di darle il mio regalo.”

Le dinamiche della vicenda

Secondo quanto riportato dal giornale britannico “The Sun“, l’aggressore avrebbe aspettato che la madre uscisse di casa per gettarsi sulla figlia e violentarla.

Quando ha raggiunto la figlia nella sua camera, l’uomo ha esordito dicendo che come regalo di compleanno avrebbe trascorso del tempo da solo con lei per festeggiare. Subito dopo ha iniziato a molestarla, finché è arrivata la madre della ragazza, che nonostante le minacce dell’uomo ha subito chiamato la polizia.

L’uomo è stato arrestato e durante l’interrogatorio della polizia ha dichiarato: “Non avendo abbastanza soldi per comprarle un regalo ho pensato che avrei potuto darle il mio regalo“.

Mentre le indagini proseguono, l’uomo si trova in carcere e il sindaco della cittadina di Chipaya dichiara che molto presto l’uomo verrà condannato.

La figlia, dopo essere stata violentata da suo padre, ovvero l’uomo che l’ha vista nascere e crescere, sta già ricevendo un supporto psicologico per poter tornare a vivere una vita normale, anche se per lei nulla sarà mai più come prima.

Di: LUCIA SCHETTINO

