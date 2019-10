Parigi: strage in prefettura, 4 agenti perdono la vita

Almeno quattro poliziotti sono stati uccisi da un collega della prefettura di polizia di Parigi, molto vicino alla cattedrale di Notre Dame.

Parigi, strage in prefettura – Fonte: Il messaggero

Un altro dramma coinvolge la capitale francese. Un poliziotto, armato di coltello, si lancia contro 5 colleghi e li accoltella uno ad uno, 4 di loro sono morti.

Con loro, anche l’assalitore ha perso la vita, dopo essere stato sparato da un collega all’interno dell’edificio.

Il motivo dell’attentato non è ancora noto, anche se non vi sono indicazioni che si tratti di terrorismo, ma forse di una questione privata, sembrerebbe essere stato un delitto passionale.

Secondo il giornale Figaro, l’autore ha usato un coltello in ceramica, che è molto difficile da rilevare ai controlli di ingresso, il che porterebbe a pensare di aver agito in modo premeditato.

L’aggressore, che aveva lavorato nel corpo della polizia per 20 anni, secondo Loïc Travers, segretario del sindacato Police Alliance, era un funzionario amministrativo.

La tragedia si è svolta un giorno dopo la grande manifestazione della polizia a Parigi per protestare contro le dure condizioni di lavoro, le aggressioni che subiscono e un certo disprezzo sociale che subiscono. La marcia ha denunciato i 52 suicidi di agenti che hanno già avuto luogo quest’anno.

Un perimetro di sicurezza è stato immediatamente decretato intorno alla prefettura, situata sull’île de la Cité, nel cuore della capitale francese. Il ministro degli Interni, Christophe Castaner, ha annullato un viaggio previsto in Turchia e si è recato immediatamente in prefettura. Il primo ministro, Édouard Philippe, si sta dirigendo verso il luogo dove è avvenuta la tragedia.

Per il momento, la stazione della metropolitana Cité, nella capitale francese, vicino alla stazione di polizia dove si è verificato l’attentato, è stata chiusa per motivi di sicurezza.

Di: LUCIA SCHETTINO

